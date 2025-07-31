Šéf tuzemské bankovní asociace říká, že v Česku není problém s financováním pro obranný průmysl
Česká republika nemá žádný strukturální problém s dostupností financování tuzemského obranného průmyslu. Novinářům to po jednání zástupců České bankovní asociace (ČBA) s prezidentem Petrem Pavlem řekl její prezident Jan Juchelka. Připomněl, že to bylo první jednání v tomto formátu.
"Máme velmi intenzivní dialog s ministerstvem obrany. České banky podle něj poskytují financování asi kolem 40 až 50 miliard Kč českým firmám působícím v obranném průmyslu. "Je přirozené, že malé či začínající firmy mají dialog s bankou, na který dosud nebyly zvyklé. Tam mohou vznikat jisté diskrepance. Věříme ale, že se vše vyřeší individuálně ve prospěch každého klienta," dodal.
Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) loni uvedla, že české zbrojařské firmy mají navzdory válce na Ukrajině stále problém získat úvěr od soukromých bank. Měly u některých z nich problémy s vedením účtů nebo se schvalováním transakcí. Soukromé banky podle tehdejších vyjádření bankéřů přistupují opatrně k financování zbrojního průmyslu i z obav o narušení své pověsti různými kampaněmi. Problém získat úvěr se podle nich týká především malých a středních firem.
Zástupci asociace podle Juchelky dnes s prezidentem probírali strategická témata, která slouží ve prospěch budoucí prosperity ČR. "Dotkli jsme se energetiky, dopravní infrastruktury, digitální infrastruktury a kyberbezpečnosti, financování obranného průmyslu či dostupného bydlení," uvedl Juchelka. Prezident podle něj vyzdvihl důležitost spolupráce mezi soukromým a veřejným sektorem.
čtk, tb