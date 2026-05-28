Schillerová prozradila vládní plán, totiž ozdravit veřejné finance hospodářským růstem, což není plán
Vláda chce ozdravit veřejné finance posílením hospodářského růstu. Díky němu se zvýší i příjmy státního rozpočtu a místních samospráv. Na konferenci Národní ekonomické fórum 2026 to dnes řekla ministryně financí Alena Schillerová (ANO). K vyššímu hospodářskému růstu by podle ní mělo přispět omezení šedé ekonomiky či podpora inovací.
V letošním roce by měl schodek státního rozpočtu být 310 miliard korun. Podle dubnové prognózy ministerstva financí tak bude činit 2,6 procenta hrubého domácího produktu (HDP) po loňských 2,1 procenta HDP. Schillerová se při nástupu do funkce zavázala, že v současném volebním období deficit nepřesáhne tři procenta HDP.
Podle Schillerové rychlejší růst HDP dlouhodobě zvyšuje rozpočtové příjmy, na rozdíl od zvýšení daní, které má jednorázový efekt. "Hospodářský růst znamená zdravé veřejné finance. Pojďme s bavit, jak ho nastartovat," řekla ministryně.
Za jeden z klíčových kroků pro podporu růstu označila Schillerová omezení šedé ekonomiky. K tomu by podle ní mělo přispět obnovení elektronické evidence tržeb (EET), které čeká na projednání ve Sněmovně a podle vládních plánů by mělo nastat od příštího roku. Za důležité považuje ministryně i omezení nelegálního zaměstnávání. "Narovnání podnikatelského prostředí bude mít pozitivní dopad na mezinárodní konkurenceschopnost naší země," řekla.
Vláda chce také podpořit inovace s vysokou přidanou hodnotou, které se následně projevují vyšší produktivitou i vyššími mzdami. Podle Schillerové se připravuje zrychlení odpisů v odvětvích s vysokou přidanou hodnotou, jednodušší pravidla pro daňové odpočty na vědu a výzkum nebo nižší zdanění příjmů z patentů umístěných na českém území. "Chceme, aby se firmy působící v Česku nebály inovovat, měly motivaci tu své rozvojové projekty realizovat," řekla ministryně.
čtk, tb