Američané i Íránci na sebe opět vojensky útočí
Spojené státy oznámily, že provedly nové "obranné" údery v jižním Íránu. Světové agentury to uvedly s odvoláním na nejmenovaného amerického činitele. Podle agentury AFP americký představitel ve středu večer řekl, že americká armáda sestřelila čtyři íránské drony a provedla letecké údery na pozemní základnu na jihu země. Jde o druhou takovou operaci v tomto týdnu. Íránské revoluční gardy uvedly, že v reakci na úder poblíž letiště Bandar Abbásu udeřily na americkou leteckou základnu. Neupřesnily kde, ale vzdušné útoky hlásil Kuvajt.
Východně od jihoíránského přístavního města Bandar Abbás byly v noci slyšet tři exploze, informovala brzy ráno podle agentury Reuters íránská média. Podle íránské agentury Tasním předtím íránské revoluční gardy konfrontovaly americký ropný tanker pokoušející se proplout Hormuzským průlivem. Podle íránské státní televize Teherán prohlásil, že útočil na čtyři lodě, které se pokusily proplout hozmuzskou úžinou.
Íránská média ráno informovala, že východně od Bandar Abbásu byly slyšet tři exploze kolem 1:30 místního času (o půlnoci SELČ). Dodala, že protivzdušná obrana byla na několik minut aktivována a že úřady situaci dále sledují a snaží se zjistit původ zvuků. Aktivována byla protivzdušná obrana. Agentura Tasním s odvoláním na nejmenovaný armádní zdroj uvedla, že nejsou hlášeny oběti ani materiální škody.
"Tyto akce byly promyšlené, čistě obranné a provedené s cílem zachovat příměří," uvedl podle AFP americký představitel pod podmínkou anonymity. Podle něj byly sestřeleny čtyři útočné drony, které představovaly "hrozbu v okolí Hormuzského průlivu". Americká armáda také zasáhla "pozemní řídicí stanici v Bandar Abbásu, která hrozila odpálením pátého dronu", dodal zdroj.
Také agentura Reuters s odvoláním na amerického činitele, který si nepřál být jmenován, že americká armáda provedla v Íránu nové údery zaměřené na vojenský objekt, o kterém se američtí představitelé domnívali, že představuje hrozbu pro americké síly a komerční námořní dopravu v Hormuzském průlivu. Zdroj také uvedl, že americká armáda zachytila a sestřelila několik íránských dronů, které představovaly podobnou hrozbu.
Íránské revoluční gardy dnes uvedly, že v 4:50 místního času v reakci na úder zaútočily na americkou leteckou základnu. Neuvedly, kde se základna nachází, ale útoky raketami a drony ráno hlásil Kuvajt. Írán v minulých měsících opakovaně útočil na země, kde se nacházejí americké vojenské základny a Kuvajt patří mezi ně.
Íránské revoluční gardy dnes varovaly, že jakékoli opakování toho, co označily za agresi, vyvolá rozhodnější reakci, a uvedly, že odpovědnost za následky nese "agresor".
Bandar Abbás je považován za jedno z nejdůležitějších íránských vojenských center v oblasti Perského zálivu a Hormuzského průlivu.
Íránská média nedávno informovala o výbuších v regionu po nočních přestřelkách s americkou armádou. USA útočily mimo jiné na cíle na íránské pevnině, zatímco Írán útočil na americké válečné lodě raketami a motorovými čluny.
Od 8. dubna platí příměří v blízkovýchodní válce, kterou rozpoutaly koncem února Spojené státy a Izrael údery proti Íránu, což zdůvodnily obavami o bezpečnost a snahou zabránit Teheránu ve vývoji jaderné zbraně. Ten odpověděl útoky na země v oblasti Perského zálivu a na americké základny v regionu a zablokoval také Hormuzský průliv, klíčovou globální tepnu zejména pro přepravu ropy a zkapalněného zemního plynu.
Příměří využívají USA a Írán k nepřímým jednáním, z nichž má vzejít memorandum o porozumění. Memorandum má přiblížit uzavření mírové dohody. Teherán tento týden obvinil USA z porušení příměří.
Spojené státy ve středu uvalily nové sankce související s Íránem, když na sankční seznam přidal úřad pro Perský záliv, který Írán zřídil za účelem vyřizování žádostí o průjezd Hormuzským průlivem, vyplývá z informací zveřejněných na webových stránkách amerického ministerstva financí.
čtk, tb