Ruská válečná loď varovně střílela k výletní jachtě u britských břehů
Námořníci na ruské fregatě proplouvající Lamanšským průlivem mezi ostrovem Wight a Normandií dnes vypálili varovné výstřely směrem k civilní jachtě, která se k válečnému plavidlu přiblížila. Informovaly o tom zahraniční tiskové agentury. Moskva incident potvrdila a uvedla, že jachta se k fregatě Admirál Grigorovič blížila v nebezpečném kurzu a nereagovala na pokusy o navázání spojení ani na výstražné signály. Britské ministerstvo obrany podle BBC uvedlo, že výstřely byly varovné a nemířily na jachtu. Oběti ani škody na civilním plavidle registrovaném v Británii nejsou hlášeny.
Britské ministerstvo obrany nejprve uvedlo, že zprávu o incidentu vyšetřuje. Později mluvčí resortu stanici BBC incident popsal podobně jako Moskva. "(Fregata) Grigorovič vypálila varovné výstřely v kanálu po pokusech o kontakt s britskou lodí. Nemířily na loď a byly pokusem zabránit možné srážce," sdělil mluvčí, jehož jméno stanice neuvádí.
K jachtě byl vyslán člun z britské hlídkové lodi, aby shromáždil podrobnosti a zkontroloval, zda je posádka v pořádku, uvedla BBC. Podle jejího zdroje z britské vlády byl na jachtě pár ve věku kolem šedesáti let. Ten vypověděl, že výstražné signály z ruské fregaty neslyšel. Jachta se přiblížila k ruské lodi v mlze, uvedla stanice.
Podle dřívějších informací britských médií jachta úřadům ohlásila, že po přiblížení na vzdálenost asi 450 metrů jejím směrem střílela loď ruského námořnictva. Událost se stala přibližně 35 kilometrů jižně od britského ostrova Wight, mimo teritoriální vody Spojeného království.
Ruské ministerstvo obrany podle státní agentury TASS uvedlo, že posádka fregaty Admirál Grigorovič v 11:45 zaznamenala, že se k ní v kolizním kurzu blíží jachta Bright Future plující pod britskou vlajkou. Jachta podle něj nereagovala na několik pokusů o navázání rádiového spojení ani na následné zvukové signály a varovné odpálení světlic.
"Poté, co se vzdálenost zmenšila na 150 metrů, rozhodl velitel fregaty o varovné střelbě z ručních zbraní směrem k dráze plavby jachty. Jachta (...) poté okamžitě změnila kurz a pokračovala v plavbě směrem od ruské válečné lodi," uvedlo ministerstvo. Kromě toho sdělilo, že posádka fregaty postupovala přesně v souladu s mezinárodními námořními předpisy a přijala veškerá opatření, aby zabránila srážce.
Ruské válečné lodě proplouvající Lamanšským průlivem jsou pod rutinním dohledem britského námořnictva. Ruskou fregatu v okamžiku dnešního incidentu monitorovala britská hlídková loď HMS Mersey.
Incident se odehrál dva dny poté, co se britské síly v Lamanšském průlivu zmocnily tankeru z takzvané stínové flotily, která se podílí na vývozu sankcionované ruské ropy. Byla to první operace toho druhu ze strany britských ozbrojených sil. Britští představitelé nicméně nedávají tyto dvě události do souvislosti, napsal web veřejnoprávní stanice BBC. Připomněl ovšem, že zdroj z NATO minulý týden BBC sdělil, že fregata Admirál Grigorovič dostala z Moskvy rozkaz doprovázet přes Lamanšský průliv plavidla stínové flotily a že v oblasti působí už delší dobu.
čtk, tb