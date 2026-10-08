Rubio chce ruskou agresi proti Ukrajině vyřešit "urovnáním"
Válka na Ukrajině se nachází v nebezpečné patové situaci a Spojené státy budou i nadále usilovat o urovnání vedoucí k ukončení konfliktu. Podle agentury Reuters to dnes v Lisabonu uvedl americký ministr zahraničí Marco Rubio, podle něhož by stupňování útoků mohlo vyvolat rozsáhlejší konflikt. Válku zahájilo v únoru 2022 Rusko invazí do sousední země a ta se od té doby brání s pomocí západních zemí.
"Rádi bychom byli svědky vyjednaného urovnání této války, které by bylo trvalé, dlouhodobé a spravedlivé. A právě tomu se hodláme i nadále věnovat," řekl novinářům šéf americké diplomacie, který je na návštěvě Portugalska.
Vzájemné útoky bezpilotními letouny ze strany Ruska a Ukrajiny se letos postupně rozšířily do všech oblastí ekonomiky a zasáhly cíle od energetických zařízení a rafinerií po přístavy a plavidla přepravující ropu a obilí, sklady internetových obchodů a v poslední době i datová centra. "Taková eskalace by mohla vyústit v sabotážní kampaň v sousedních zemích, které jsou členy NATO," řekl Rubio. Dodal, že i jiné faktory by mohly rychle proměnit válku mezi oběma zeměmi v mnohem širší a mnohem nebezpečnější regionální konflikt.
"Tato válka musí skončit vyjednaným urovnáním. Čím dříve, tím lépe. Spojené státy jsou připraveny k tomu přispět. Snažili jsme se. Budeme se snažit i nadále. Nebudeme však investovat do zbytečných procesů, pokud se nám nepodaří dosáhnout pokroku," dodal.
Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa se v posledních týdnech snaží oživit jednání s cílem ukončit přes čtyři roky trvající konflikt. Ukrajinští vyjednavači mají v pátek a v sobotu navštívit USA, aby se v této souvislosti zúčastnili jednání.
čtk, tb