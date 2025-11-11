Richterovou si vyslechneme, ale se změnou podpory nepočítáme, říká šéf poslanců TOP 09
Poslanci TOP 09 vyslechnou nominantku Pirátů do předsednictva Poslanecké sněmovny Olgu Richterovou, ale nemají za to, že by se měla měnit dohoda o jejich podpoře kandidáta hnutí STAN. Volby sněmovních funkcionářů se uskuteční v pátek potom, co ve středu a ve čtvrtek poprvé zasednou sněmovní výbory a dohodnou se na svých vedeních.
V pátek ráno pak bude plénum schvalovat vedení výborů a následovat bude druhé kolo volby místopředsedů, uvedl před zahájením druhé schůze nově složené sněmovny předseda nejmenší sněmovní frakce Jan Jakob. Věří, že dohody budou dodrženy a zvolen bude kandidát ODS Jan Skopeček.
V úterý poslanci rozhodnou o zasedacím pořádku podle příslušnosti k jednotlivých klubům. Při ustavující schůzi seděli poslanci v jednacím sálu v abecedním pořadí.
Poslanci také založí stálé komise, které dohlížejí například na činnost zpravodajských služeb a dalších institucí. Patří k nim Generální inspekce bezpečnostních sborů, Národní bezpečnostní úřad, Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost a Finanční analytický úřad. Fungovat bude nadále i komise pro hybridní hrozby, která vznikla v uplynulém volebním období z iniciativy Heleny Langšádlové (TOP 09).
Na ustavující schůzi minulý týden poslanci zvolili místopředsedy adepty koaličních ANO a Motoristů Nachera a Jiřího Bartáka. V pátečním druhém kole se budou ucházet o poslanecké hlasy ucházet Skopeček a Richterová, kteří v prvním kole neuspěli. Neobsazená místa mají podle plánů nastupující koalice ANO, SPD a Motoristů připadnout ODS a hnutí STAN, které svého předsedu Víta Rakušana zatím nemohlo nominovat s ohledem na jeho členství v končící vládě Petra Fialy (ODS). Se zastoupením Pirátů ve sněmovním vedení nastupující koalice nepočítá.