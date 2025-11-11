Policie při zásahu na ŘSD v Praze a Hradci Králové zadržela 11 lidí
Policie zadržela 11 lidí v souvislosti se zásahem v sídle Ředitelství silnic a dálnic v Praze a v Hradci Králové a také v Pardubickém kraji. Podle Deníku N některé ze zadržených kriminalisté podezřívají ze zločinu zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, a to v rámci organizované skupiny. kontaktovat. Mluvčí ŘSD Jan Rýdl řekl, že si policisté vyžádali dokumentaci týkající se zakázek malého rozsahu na údržbu komunikací jedné z krajských správ ŘSD.
Policie N zasahovala také v hlavní budově ministerstva pro místní rozvoj na pražském Staroměstském náměstí. Mluvčí resortu Roman Chrenčík serveru řekl, že si kriminalisté vyžádali podklady k některým dotacím, nikoho na ministerstvu podle něj nezadrželi. "Celá věc se týká žadatele o dotace," sdělil mluvčí. Mezi zadrženými není podle Deníku N ani žádný pracovník ŘSD.
"V souvislosti s prověřováním veřejných zakázek provádí NCOZ na různých místech České republiky úkony trestního řízení (zejména v Královéhradeckém kraji, v Pardubickém kraji a v Praze). Ke konkrétním místům se vyjadřovat nemůžeme. Dozor vykonává Okresní státní zastupitelství v Pardubicích. Více informací zatím nelze poskytnout," uvedla policie na síti X.
ŘSD je státní příspěvková organizace, stará se o přibližně 1500 kilometrů dálnic a téměř 6000 kilometrů silnic první třídy.