V Pokrovsku je 300 ruských vojáků, uvedla ukrajinská armáda
Ukrajinská armáda v úterý uvedla, že v obléhaném východoukrajinském městě Pokrovsk je asi 300 ruských vojáků. Strategicky důležité město v Doněcké oblasti se ruská armáda snaží dobýt více než rok. Už koncem října ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj připustil, že se bojuje přímo ve městě. "Jejich cíl zůstává nezměněn - dosáhnout severních hranic Pokrovsku a poté se pokusit aglomeraci obklíčit," uvedl na Facebooku 7. ukrajinský výsadkový sbor.
Pokrovsk dříve představoval důležité centrum pro zásobování ukrajinských vojsk čelících ruské invazi v Doněcké oblasti. Dobytí Pokrovsku a také Kosťantynivky, ležící několik desítek kilometrů na severovýchod, by ruské armádě poskytlo základnu pro postup ke dvěma největším městům, která Ukrajina ještě v Doněcké oblasti ovládá, Slovjansku a Kramatorsku. Ruské ministerstvo obrany v úterý oznámilo, že ruské jednotky získaly kontrolu nad východní částí města Kupjansk. To leží na severovýchodě Ukrajiny v Charkovské oblasti a je rovněž strategickým logistickým místem.
Ukrajinský generální štáb uvedl, že v pondělí večer ukrajinská armáda opět útočila na rafinérii v ruském městě Saratov, která zásobuje ruskou armádu. Toto průmyslové město je vzdáleno více než 600 kilometrů od hranic. Ukrajinská armáda podle štábu znovu útočila i na ropný terminál ve Feodosii na Ruskem anektovaném poloostrově Krym.