Astrounat Brázda
Putin možná nebude chtít uzavřít dohodu, připustil v rozhovoru Trump

Americký prezident Donald Trump dnes vyjádřil naději, že jeho ruský protějšek Vladimir Putin bude usilovat o rychlé ukončení války na Ukrajině. Zároveň ale šéf Bílého domu připustil, že Putin možná dohodu uzavřít nechce, napsala agentura Reuters.

"Nemyslím si, že to bude problém, abych k vám byl upřímný. Putina to už unavuje. Všechny to unavuje, ale nikdy nevíte," řekl Trump v rozhovoru pořadu Fox & Friends televize Fox News.

"V nadcházejících dvou týdnech se o Putinovi dozvíme... Je možné, že dohodu uzavřít nechce," řekl Trump a dodal, že Putin bude v těžké situaci, pokud dohodu nepřijme.

Na dotaz ohledně toho, s jakými bezpečnostními zárukami by Ukrajina mohla počítat, Trump odpověděl, že mimo jiné Francie, Německo a Británie chtějí mít na místě vojáky, a dodal "nemyslím, že to bude problém". Na dotaz, zda by v rámci bezpečnostních záruk mohly být na místo vysláni také američtí vojáci, Trump odpověděl, že k tomu rozhodně nedojde. "To vás ujišťuji," dodal s tím, že chce zabránit zabíjení. Šéf Bílého domu také podotkl, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj bude muset být v jednáních flexibilní a "udělat, co musí".

Trump v pondělí jednal v Bílém domě s ukrajinským prezidentem Zelenským, s představiteli klíčových evropských zemí a se zástupci Severoatlantické aliance a Evropské unie. Zelenskyj dal po rozhovorech najevo se souhlas setkáním s Putinem, zřejmě do dvou týdnů. Trump tehdy bez podrobností zmínil americkou účast na připravovaných bezpečnostních zárukách pro Ukrajinu. Pondělní schůzku Trump narychlo zorganizoval po svém pátečním rokování s Putinem na Aljašce. čtk, ok

