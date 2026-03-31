První tuzemský dětský ombudsman Martin Beneš se ujal funkce
První zvolený dětský ombudsman Martin Beneš dnes složil ve Sněmovně slib do rukou jejího předsedy Tomia Okamury (SPD) a ujal se tak funkce. Ochráncem práv dětí ho zvolila právě dolní parlamentní komora, a to na šest let. Dětský ombudsman má prošetřovat stížnosti dětí na úřady, dohlížet na dodržování práv v dětských zařízeních, chránit děti před diskriminací a zprostředkovávat názory nejmladší generace dalším institucím. Dosud tuto práci zastával zástupce ombudsmana Vít Alexander Schorm.
"Uvědomuji si odpovědnost, uvědomuji si velikost toho úkolu, který čeká. A zejména zde přítomným dětem a nejenom těm zde přítomným, ale všem dětem a mladým lidem v ČR slibuji, že udělám vše pro to, abych je nezklamal," řekl Beneš po složení slibu.
Beneš již dříve řekl ČTK, že chce pomáhat dětem se vším, co je trápí, a chce zaměřit pozornost na ohrožené děti. Jako svůj poradní orgán plánuje vytvořit tým nezletilých z různých prostředí. Zákonodárcům chce být nápomocný v systémových tématech. Plánuje jezdit do škol, aby mezi dětmi co nejvíce rozšířil informaci o tom, že právě pro ně úřad vznikl.
Dětský pohled na konkrétní témata, jako jsou šikana, drogy či sociální sítě, chce Beneš získat mimo jiné prostřednictvím týmu, ve kterém budou děti z vyloučených lokalit, náhradní rodinné nebo ústavní péče, členové menšin a děti se zdravotním nebo jiným znevýhodněním.
Funkce dětského ombudsmana, jehož úkolem je prosazovat dětská práva v jednotlivých případech i na systémové úrovni, byla zřízena k loňskému červenci. Dětský ombudsman dostal za půl roku působení 767 podnětů, z toho 75 přímo od dětí. Lidé vyhledávali pomoc veřejného ochránce práv dětí především v souvislosti s rodičovskými spory, podnětů bylo zhruba 150. Rovná stovka připadla na školství. Trojici nejčastějších témat uzavírala péče a výchova dětí, která figurovala v téměř 60 případech.
čtk, tb