4. 8. 2025
Gaza

Při dnešních izraelských úderech zemřelo v Pásmu Gazy nejméně 40 lidí

Při izraelských vzdušných úderech a střelbě dnes v Pásmu Gazy zahynulo nejméně 40 lidí, včetně deseti osob čekajících na distribuci humanitární pomoci. S odvoláním na místní zdravotníky to uvedla agentura Reuters. Celkový počet obětí podvýživy v pásmu dnes vzrostl na 180, a to včetně 93 dětí, oznámilo podle agentury místní ministerstvo zdravotnictví.

Deset lidí bylo zabito při střelbě v blízkosti distribučních center humanitární pomoci provozovaných Humanitární nadací pro Gazu (GHF) v centrální a jižní části pásma, uvedli podle Reuters zdravotníci.

čtk

