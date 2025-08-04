Při dnešních izraelských úderech zemřelo v Pásmu Gazy nejméně 40 lidí
Při izraelských vzdušných úderech a střelbě dnes v Pásmu Gazy zahynulo nejméně 40 lidí, včetně deseti osob čekajících na distribuci humanitární pomoci. S odvoláním na místní zdravotníky to uvedla agentura Reuters. Celkový počet obětí podvýživy v pásmu dnes vzrostl na 180, a to včetně 93 dětí, oznámilo podle agentury místní ministerstvo zdravotnictví.
Deset lidí bylo zabito při střelbě v blízkosti distribučních center humanitární pomoci provozovaných Humanitární nadací pro Gazu (GHF) v centrální a jižní části pásma, uvedli podle Reuters zdravotníci.
čtk