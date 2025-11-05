Předsedou sněmovny se stal lídr SPD Tomio Okamura
Předsedou Sněmovny se stal lídr SPD Tomio Okamura. Kandidát nastupující koalice ANO, SPD a Motoristů porazil v tajné volbě Jana Bartoška (KDU-ČSL). kamura získal v tajné volbě 107 hlasů, ke zvolení jich bylo nutných nejméně 99. Bartošek obdržel 81 hlasů.
Třiapadesátiletý Okamura vystudoval střední průmyslovou školu chemickou. Poslancem je čtvrté volební období, před tím byl rok senátorem za Zlínsko. V předminulém volebním období byl Okamura místopředsedou Sněmovny, v minulém vedl petiční výbor. Zvolením předsedou Sněmovny se stal dosud nejvýše postaveným ústavním činitelem za SPD.
