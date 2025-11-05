0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

My jedeme, a vy budete koukat
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
18:43

Předsedou sněmovny se stal lídr SPD Tomio Okamura

Autor: Milan Jaroš

Předsedou Sněmovny se stal lídr SPD Tomio Okamura. Kandidát nastupující koalice ANO, SPD a Motoristů porazil v tajné volbě Jana Bartoška (KDU-ČSL). kamura získal v tajné volbě 107 hlasů, ke zvolení jich bylo nutných nejméně 99. Bartošek obdržel 81 hlasů.

Třiapadesátiletý Okamura vystudoval střední průmyslovou školu chemickou. Poslancem je čtvrté volební období, před tím byl rok senátorem za Zlínsko. V předminulém volebním období byl Okamura místopředsedou Sněmovny, v minulém vedl petiční výbor. Zvolením předsedou Sněmovny se stal dosud nejvýše postaveným ústavním činitelem za SPD.

Mohlo by vás zaujmout:
↓ INZERCE