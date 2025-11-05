Situace v Pokrovsku je kritická, varují ukrajinští analytici
Situace ve strategicky důležitém městě Pokrovsk na východě Ukrajiny zůstává kritická, Rusové pokračují v hromadění sil ve městě, uvedli analytici ukrajinského projektu DeepState, který je pokládán za blízký ukrajinské armádě.
Útočné skupiny ruské 2. a 51. armády pokračují v ničení obklíčených sil nepřítele a v útocích ve směru na sever města, tvrdí ruské ministerstvo obrany. Kyjev popírá, že by se obránci Pokrovska ocitli v obklíčení. Ruští vojáci zmařili pokusy nepřítele o únik z obklíčení a během posledních 24 hodin odrazili 12 ukrajinských protiútoků, vedených severně a severozápadně od Pokrovska ve snaze prorazit obklíčení, tvrdí ministerstvo, které pro Pokrovsk používá starší sovětský název Krasnoarmějsk. Ruští vojáci podle něj také vytlačují ukrajinské síly z obcí jihovýchodně od města.
Naše jednotky nejsou v obklíčení, ujistil ukrajinský generální štáb, podle kterého ukrajinské síly nadále brání Pokrovsk a blízký Myrnohrad. Armáda také podniká opatření, která mají zastavit postup nepřítele snažícího se upevnit své pozice ve městě. Server RBK-Ukrajina poznamenal, že podle jeho zdrojů mohla do Pokrovska proniknout asi tisícovka ruských vojáků.
Situace v Pokrovsku je kritická, ruští vojáci pronikli do všech částí města, ve kterých se bojuje, uvedl v televizi ukrajinský generál Ihor Romanenko, který v letech 2006 až 2010 býval zástupcem náčelníka generálního štábu. Rusům se dosud nepodařilo "fyzicky" dokončit obklíčení obránců města, ale další vývoj závisí na tom, nakolik bude Ukrajina schopna pomoci armádě zbraněmi, technikou a municí v tomto kritickém období, prohlásil generál podle agentury Unian. Pokrovsk se podle něj přeměnil v "šedou zónu", tedy zemi nikoho, kterou úplně neovládá ani jedna ze stran. čtk
Rusko se už déle než rok snaží dobýt město představují pro ukrajinskou armádu důležité dopravní a logistické středisko. Ukrajina uznala, že její jednotky ve městě se ocitly v těžké situaci, ale popírá, že by byly obklíčeny, a ujišťuje, že posily jsou na cestě, poznamenala agentura Reuters. Rusko vnímá Pokrovsk jako bránu k dobytí zbývající desetiny průmyslového regionu Donbas, což představuje asi 5000 kilometrů čtverečních.
Dobytí Pokrovsku by ruské armádě poskytlo základnu pro postup ke dvěma největším městům, která Ukrajina ještě v Doněcké oblasti ovládá, Slovjansku a Kramatorsku. Představovalo by také nejvýznamnější územní zisk na Ukrajině od dobytí zničeného města Avdijivka na počátku loňského roku.
Na rozdíl od dřívějších frontálně vedených útoků Rusové u Pokrovska a Kupjanska použili útoky po křídlech k téměř úplnému obklíčení ukrajinských sil, zatímco malé a vysoce mobilní skupiny vojáků a drony narušovaly zásobování a šířily chaos za ukrajinskými liniemi.