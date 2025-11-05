Antimonopolní úřad bude zkoumat cenové praktiky mezi mobilními operátory
Antimonopolní úřad prověří fungování hospodářské soutěže mezi mobilními operátory, zkoumat bude jejich cenové praktiky. O zahájení takzvaného sektorového šetření rozhodl na základě analýzy, která vznikla ve spolupráci s Českým telekomunikačním úřadem a podle jejíhož zjištění na trhu roste podíl klíčových hráčů a naopak klesá význam nezávislých virtuálních operátorů.
"Zkoumat budeme zejména cenové podmínky poskytování mobilních telekomunikačních služeb jako volání, SMS a mobilní data, možné vlivy a efekty jejich balíčkování s dalšími telekomunikačními službami a vliv nabídek mimo veřejné ceníky mobilních operátorů, a to v období od začátku roku 2018 do 31. října 2025," uvedl šéf úřadu petr Mlsna.
Tvůrci analýzy zjistili, že hodnoty průměrného měsíčního příjmu operátora na jednu aktivní SIM kartu nedosahují ceníkových cen mobilních operátorů. Autoři analýzy se proto domnívají, že role nabídek mimo ceníky není zanedbatelná.
"Skrývání tržních cen za pomoci retenčních nabídek nebo uzavírání spotřebitelů v ekosystému služeb daného operátora pomocí balíčkování může potenciálně omezovat svobodu volby spotřebitelů a významně tím ve výsledku snižovat intenzitu hospodářské soutěže mezi mobilními operátory. Analyzovat proto nabídek hodláme i působení lock-in efektů, které by mohly odrazovat spotřebitele od změny mobilního operátora," doplnil Mlsna.
Úřad v současnosti vede další tři takzvaná sektorová šetření mapující situaci na konkrétním trhu. Zabývá se situací na trhu s nealkoholickými nápoji, na trhu odpadového hospodářství a nabíječek pro elektromobily. Výsledky prvních dvou šetření úřad očekává v prvním čtvrtletí příštího roku. čtk