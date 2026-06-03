Právní zástupce SPD u soudu odmítl vinu za předvolební plakáty: šlo o politický názor
Právní zástupce SPD u soudu odmítl vinu vládního hnutí z podněcování k nenávisti předvolebními plakáty. Řekl, že plakáty z roku 2024 vyjadřovaly politický názor k migračnímu paktu EU a ke zneužívání sociálních dávek. Státní zástupce trvá na tom, že hnutí spáchalo trestný čin v souvislosti s tím, že usilovalo o co nejlepší výsledek v tehdejších komunálních a senátních volbách a také obecně o zvýšení svých volebních preferencí. Obžalobě čelí i šéf SPD a předseda Sněmovny Tomio Okamura, jeho stíhání je ale přerušené, protože poslanci ho odmítli vydat.
Kauza se týká dvou kontroverzních plakátů. Jeden zobrazoval muže tmavé pleti se zkrvaveným nožem a v zakrvácené košili společně s textem "Nedostatky ve zdravotnictví nevyřeší 'chirurgové' z dovozu" a "Stop Migračnímu paktu EU". Na druhém plakátu dva romští chlapci kouřili cigaretu, přičemž v doprovodném textu stálo "Říkají, ať chodíme do školy, ale naši to maj' na háku..." a "Podpora pouze pro rodiny, kde děti plní školní docházku!".
Státní zástupce David Jachnický zdůraznil, že první plakát vyvolává strach, odpor a pocit ohrožení vůči migrantům negroidní rasy. Druhý pak podle něj stereotypizuje romské etnikum jako nezodpovědné a zneužívající sociální systém. Obžaloba upozornila, že SPD prostřednictvím svého předsedy prezentovalo tyto plakáty na sociálních sítích, v televizi i na Okamurových setkáních s občany a dále formou velkého banneru na Václavském náměstí v centru Prahy. Jachnický připomněl, že hnutí přitom opakovaně brojí proti tomu, že jej ministerstvo vnitra uvádí ve zprávách o extremismu.
SPD u Obvodního soudu pro Prahu 1 zastupovali advokát Adam Batuna a zmocněnkyně Lenka Burgetová. Okamura ani jiní představitelé či podporovatelé SPD nedorazili. Soudkyně Ivana Tichá chtěla hnutí vyslechnout prostřednictvím zmocněnkyně, ta ale vypovídat odmítla. K obžalobě se tak vyjádřil pouze advokát.
Batuna uvedl, že hnutí se cítí nevinné a že skutky nejsou trestným činem. Tvrzení státního zástupce označil za nepodložená. Plakáty se podle něj snažily pravdivě pojmenovat společenské otázky. "Tehdejší vláda pětikoalice podporovala přijetí migračního paktu EU a znemožňovala přijetí legislativních návrhů, které měly zamezit zneužívání dávek," podotkl. Zpochybnil také odborná vyjádření, která jsou součástí listinných důkazů. Podle něj bylo zadání policie návodné, a proto účelově zkreslilo výsledky. Zmínil, že SPD už pravomocně vyhrála jeden občanskoprávní spor s vnitrem, kdy soud konstatoval, že projevy hnutí nešířily strach ve společnosti.
Podle dřívější informace státního zastupitelství navrhuje obžaloba pro SPD peněžitý trest. Pro Okamuru chtěla rovněž peněžitý trest a podmínku. Politikovo stíhání je přerušené po dobu trvání jeho poslaneckého mandátu, soud tedy bude otázku jeho viny projednávat odděleně.
Okamura od počátku označuje trestní řízení proti sobě i svému hnutí za politické. Podle něj je výsledkem snahy předchozí vládní koalice ovlivnit loňské volby do Sněmovny. Za závažné procesní pochybení pokládal, že hnutí SPD jako takové nikdo nevyslechl prostřednictvím zmocněnce. Kampaň už dříve označil za alegorii.
Kvůli plakátům čelila koalice SPD, Trikolory a PRO v roce 2024 i snahám zastavit její kampaň soudní cestou. Návrhy podávali v jednotlivých krajích lidé, které plakáty pobouřily, přičemž žádali soudy o ochranu demokratičnosti voleb. Krajské soudy návrhům nevyhověly. Nezasáhl ani Ústavní soud, nenašel k tomu procesní možnost.