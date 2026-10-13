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08:00

Poslanci zahájí debatu o zavedení mimořádné daně na rafinerie

Poslanci by v úterý měli projednat v úvodním kole zavedení mimořádné daně na rafinerie pro letošek a pro příští rok. Vláda návrh zdůvodňuje růstem marží rafinerií kvůli situaci na světovém trhu s ropou. Letos by mohla daň přinést podle odhadu kabinetu 5,5 miliardy až devět miliard korun.

Řádná schůze Sněmovny začne odpoledne. Opět se očekávají vystoupení opozičních řečníků k návrhu programu. Je možné, že kromě zdanění rafinerií poslanci nic dalšího neprojednají.

Mimořádná daň dopadne v Česku zřejmě jen na dva podniky, a to na rafinerie v Kralupech nad Vltavou a v Litvínově. Obě vlastní společnost Orlen Unipetrol, podle níž daň ohrožuje další investice do rozvoje českých rafinerií a stabilitu trhu s pohonnými hmotami. Svaz průmyslu a dopravy vyzval vládu, aby od záměru ustoupila, nebo alespoň zmírnila parametry daně.

Daň se bude podle návrhu vztahovat na firmy, jejichž celkové příjmy dosahují alespoň dvou miliard korun ročně a současně mají příjmy z rafinérské činnosti alespoň 50 milionů korun ročně. Základ se vypočítá jako rozdíl mezi tržbami z prodeje vlastních výrobků a náklady na spotřebovanou ropu.

Za sporný pokládají vládní návrh opoziční občanští demokraté. Může podle nich vést k tomu, že rafinerie si vyšší náklady budou kompenzovat na cenách. Opoziční hnutí STAN zdanění rafinerií nekritizuje. Je ale potřeba podle jeho zástupců pohlídat to, aby daň skutečně přinesla peníze do státního rozpočtu.

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