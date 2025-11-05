Poslanci rozhodnou, jestli je povede Okamura
Po jednodenní přestávce bude dnes pokračovat ustavující schůze Sněmovny vzešlé z říjnových voleb. Na programu je především volba předsedy a místopředsedů dolní komory. Na předsednické místo pravděpodobně míří lídr SPD Tomio Okamura. Jeho protikandidátem bude bývalý místopředseda Sněmovny Jan Bartošek (KDU-ČSL). Za Okamurovou nominací stojí sněmovní většina ANO, SPD a Motoristů. Kandidatura čelí výtkám zástupců stran budoucí opozice a očekává se k ní delší debata.
Nastupující koalice ANO, SPD a Motoristů má ve Sněmovně 108 z 200 hlasů. Z dosavadního vládního tábora zní poukazování na Okamurovy údajné extrémní postoje a nesnášenlivé výroky a na jeho trestní stíhání. Politici dosluhující koalice zmiňují také Okamurova stanoviska vůči Evropské unii, Severoatlantické alianci a pomoci Ukrajině napadené Ruskem. Lidovci i v souvislosti s tím nominovali Bartoška.
Po volbě předsedy poslanci rozhodnou o počtu místopředsedů Sněmovny. Měli by být čtyři, tedy o dva méně než v minulém volebním období. Do tajné volby půjdou někdejší předseda mediálního výboru Patrik Nacher (ANO), místopředseda Motoristů Jiří Barták a bývalí místopředsedové dolní komory Jan Skopeček (ODS) a Olga Richterová (Piráti).
Plány nastupující koalice předpokládají místopředsednické pozice pro ANO, Motoristy, ODS a hnutí STAN, které chce navrhnout svého předsedu Víta Rakušana. Rakušan je však stále vicepremiérem a ministrem vnitra v dosluhující vládě Petra Fialy (ODS). Poslanci ho kvůli neslučitelnosti funkcí zatím nemohou do sněmovního předsednictva zvolit. Jedno místopředsednické křeslo tak zřejmě zůstane po ustavující schůzi dolní komory prázdné. Se zastoupením Pirátů ve sněmovním vedení totiž plány ANO, SPD a Motoristů nepočítají.
V úvodu jednacího dne poslanci naplní členy mandátový a imunitní výbor a schůzi přeruší. Výbor v přestávce zvolí předsedu. Na plénu navíc bude skládat slib trojice nových poslanců ANO za trojici, která se vzdala mandátu hned při pondělním úvodu první povolební schůze. V jejím závěru poslanci rozhodnou o zřízení a početnosti výborů a stanoví termín zahájení druhé schůze pléna. Připadne patrně na úterý 11. listopadu. Potom první povolební schůze skončí a Fialův kabinet bude muset podat demisi. ok