Policie navrhuje obžalovat Tomia Okamuru kvůli předvolebním plakátům. Jsou podle ní rasistické
Policie navrhla obžalovat poslance a předsedu SPD Tomia Okamuru i jeho opoziční hnutí kvůli kontroverzním plakátům z loňské předvolební kampaně. Podle kriminalistů se dopustil podněcování k nenávisti, za což hrozí v případě odsouzení až tříleté vězení. Napsal to dnes server Seznam Zprávy. Okamura ČTK řekl, že kauzu považuje za zmanipulovanou. Blíž se vyjádří, až se s rozhodnutím seznámí.
Návrh bude nyní posuzovat Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 1. Podle serveru žalobce zatím o případném podání obžaloby nerozhodl.
čtk, tb