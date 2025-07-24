0:00
Astrounat Brázda
24. 7. 2025

Policie navrhuje obžalovat Tomia Okamuru kvůli předvolebním plakátům. Jsou podle ní rasistické

Policie navrhla obžalovat poslance a předsedu SPD Tomia Okamuru i jeho opoziční hnutí kvůli kontroverzním plakátům z loňské předvolební kampaně. Podle kriminalistů se dopustil podněcování k nenávisti, za což hrozí v případě odsouzení až tříleté vězení. Napsal to dnes server Seznam Zprávy. Okamura ČTK řekl, že kauzu považuje za zmanipulovanou. Blíž se vyjádří, až se s rozhodnutím seznámí.

Návrh bude nyní posuzovat Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 1. Podle serveru žalobce zatím o případném podání obžaloby nerozhodl.

čtk, tb

