Pokud se Čína nezačne chovat jinak, uzavře pro ni Evropa částečně svůj trh, řekla šéfka Komise von der Leyen
Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen dnes v Pekingu naznačila, že Evropská unie bude možná muset snížit svou míru otevřenosti vůči čínskému dovozu, jestliže Peking nebude pracovat na vyvážení současné situace. V roce 2024 vyvezla EU do Číny zboží v celkové hodnotě 213,2 miliardy eur a dovezla odtamtud zboží celkem za 519 miliard eur; obchodní deficit stále narůstá. Nadměrné dovozy z Číny vyvolávají obavy z narušení trhu a hospodářské soutěže. Čínští představitelé se podle von der Leyenové tématem začali zabývat a vyjádřili ochotu podporovat větší spotřebu v Číně.
"Na rozdíl od jiných významných trhů udržuje Evropa svůj trh otevřený pro čínské zboží. Odráží to náš dlouhodobý závazek k obchodu založenému na pravidlech. Čína však tuto otevřenost nesdílí," řekla šéfka unijní exekutivy během společné tiskové konference s předsedou Evropské rady Antóniem Costou. Žádní čínští představitelé na této konferenci nebyli.
čtk, tb