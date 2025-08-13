0:00
13. 8. 2025

Po střetu odpůrců s příznivci srbského prezidenta Vučiće jsou desítky zraněných

Desítky zraněných si vyžádaly střety mezi odpůrci a příznivci vlády na demonstracích v Srbsku, uvedla dnes agentura AP. V zemi už více než devět měsíců pokračují protesty proti populistickému prezidentovi Aleksandaru Vučićovi.

Střety začaly v úterý večer ve městě Vrbas, které leží severozápadně od hlavního města Bělehradu. Pořádková policie tam oddělila demonstranty z protichůdných táborů, kteří na sebe navzájem začali házet světlice, kamení a lahve. Zranění utrpěly desítky lidí včetně 16 policistů; policie několik lidí zadržela. Podobné incidenty byly hlášeny z protestů na dalších místech v zemi.

Napětí v Srbsku trvá od listopadu loňského roku, kdy se v Novém Sadu na severu země zřítil nově zrekonstruovaný betonový přístřešek na nádraží a zabil 16 lidí. Podle kritiků za to může korupce při zadávání veřejných zakázek.

Protivládní protesty od té doby přitáhly statisíce lidí. V poslední době začali prezidentovi přívrženci pořádat protidemonstrace, což vyvolalo obavy z propuknutí násilí.

Vučić vládne v Srbsku už 12 let. Mandát mu končí v roce 2027, kdy by se měly v Srbsku vedle prezidentských konat i parlamentní volby. Prezident opakuje, že za protesty stojí zahraniční mocnosti, neupřesnil ale které.

Srbsko oficiálně usiluje o členství v Evropské unii, ale Vučić udržuje silné vazby s Ruskem a Čínou. Od nástupu k moci před 13 lety čelí obviněním z potlačování demokratických svobod, napsala agentura AP. čtk, ft

