Pellegrini jako první lídr v EU přijal prezidenta Gruzie - proruského a možná i nelegitimního
Je suverénním rozhodnutím každé země, kdy se rozhodne pokračovat v přístupových jednáních s Evropskou unií, uvedl dnes podle slovenských médií prezident Peter Pellegrini během návštěvy gruzínského prezidenta Michaila Kavelašviliho. Stanice TA3 nebo Denník N upozornily, že se jedná o Kavelašviliho první návštěvu země Evropské unie od nástupu do funkce a dodaly, že gruzínský prezident je známý protievropskou rétorikou nebo postoji vnímanými jako proruské.
"V rámci snahy slovenské diplomacie o korektní vztahy na všechny čtyři světové strany jsem velmi rád, že dnes můžeme na území Slovenska přivítat gruzínského prezidenta. A velmi otevřeně, bez jakýchkoli diplomatických zábran, hovořit o tom, jaký je pohled na vývoj domácí, ale i světové politiky u nás i v Gruzii," uvedl Pellegrini, podle něhož má Slovensko s Gruzií společnou vizi ochrany stability a národních zájmů.
Kavelašvili podle serveru Teraz.sk řekl, že Gruzie podporuje původní hodnoty EU, tedy mírovou myšlenku nebo rozvoj hospodářské spolupráce, ale evropská byrokracie v současnosti dělá podle něj chyby. Gruzie musí podporovat své národní zájmy, dodal. Tbilisi bylo podle gruzínského prezidenta pod tlakem, aby zavedlo sankce proti Rusku. Postihy proti Moskvě zavedla mimo jiné EU kvůli invazi Ruska na Ukrajinu.
Přístupové rozhovory mezi Gruzií a Evropskou unií jsou de facto zmrazené vzhledem ke krokům gruzínské vlády, ze které Kavelašvili vzešel, poznamenal už dříve Denník N.
Kritik Západu Kavelašvili, kterého některá média označují za krajně pravicového politika, nahradil v roce 2024 v prezidentské funkci prozápadní prezidentku Salome Zurabišviliovou. Stalo se tak poté, co ho do úřadu vybrali zákonodárci a regionální zastupitelé vládnoucí strany Gruzínský sen. Opozice tehdy volby bojkotovala.
Zurabišviliová, kterou vybrali v roce 2018 v přímé volbě Gruzínci, i prozápadní opozice Kavelašviliho odmítají a parlament vzešlý z předloňských voleb, které označují za zfalšované ve prospěch Gruzínského snu, považují za nelegitimní. Gruzínský sen, jenž podle kritiků sklouzává k autoritářskému vládnutí po vzoru Ruska, obvinění z podvodů během parlamentních voleb odmítá. Také Kavelašviliho označuje za řádně zvoleného prezidenta.
Tisíce Gruzínců od konce předloňského roku v ulicích měsíce protestovaly mimo jiné proti rozhodnutí vlády pozastavit do roku 2028 přístupová jednání s Evropskou unií. Policie je rozháněla násilím a média informovala o represích proti členům opozice, aktivistům i novinářům. Zásahy vyvolaly v bývalé sovětské republice pobouření a odsoudily je Spojené státy či EU. Země ležící na Kavkaze má cíl dosáhnout vstupu do unie zakotvený v ústavě a přibližování k EU podporuje podle průzkumů většina Gruzínců.
čtk, tb