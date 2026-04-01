Pavel: Zapojení NATO v Íránu nedává smysl, odchod USA by byl zkouškou aliance
Americký požadavek na účast ostatních členských států Severoatlantické aliance v konfliktu na Blízkém východě nedává smysl, řekl prezident Petr Pavel. Uvedl, že NATO bylo založeno jako obranná aliance. Spojené státy ale nikdo nenapadl, proto zapojení ostatních členských států nesplňuje to, na jakých parametrech aliance vznikla, míní. Odchod Spojených států by podle něj znamenal zásadní zkoušku pro zbytek aliance.
Americký prezident Donald Trump ve středu uvedl, že vážně uvažuje o stažení Spojených států z NATO. Důvodem je podle něj právě neochota dalších členských států podpořit americké cíle v Íránu. Ministr zahraničí Petr Macinka (za Motoristy) nechtěl Trumpovo vyjádření komentovat. "Počkám si na summit NATO v Ankaře," řekl. Podotkl, že si nemyslí, že by Spojené státy chtěly Severoatlantickou alianci rozbíjet.
"Především je potřeba si uvědomit, že NATO vzniklo jako obranná aliance, jejímž hlavním úkolem je kolektivně bránit území členských států. Spojené státy nejsou napadeny a Írán není členem aliance, proto požadavek na zapojení NATO do konfliktu na Blízkém východě neodpovídá tomu, proč a na jakých principech bylo NATO založeno," řekl Pavel.
Pokud by přesto některý z členů aliance zvažoval odchod, ostatní by podle Pavla museli zvážit, jaká přijmout opatření k zachování principu kolektivní obrany. "Jsem přesvědčen, že aliance dává smysl nejen evropským státům, ale i Kanadě a Spojeným státům. V případě odchodu některého člena by bylo možné v jejím fungování pokračovat, nicméně by to vyžadovalo značné úsilí všech," dodal.
Trump má v noci na čtvrtek vystoupit s projevem, který se bude týkat americko-izraelských úderů na Írán. Údery, které zažehly válku na Blízkém východě, zahájily Spojené státy a Izrael 28. února. Írán v odvetě cílí na americké a izraelské cíle v regionu.
Trump také řekl, že v projevu vyjádří "znechucení" z NATO kvůli tomu, co pokládá za nedostatek podpory amerických cílů v Íránu. Dodal, že rozhodně uvažuje o pokusu Spojené státy ze Severoatlantické aliance vyvést.
O možnosti stáhnout USA z NATO také hovořil s britským deníkem The Daily Telegraph. Šéf Bílého domu transatlantickou alianci označil za nefunkční, stejně ji podle něj vnímá i ruský prezident Vladimir Putin. Trump v minulosti alianci bez USA označil za papírového tygra a evropské spojence za zbabělce. Trump kritizuje partnery z NATO kvůli tomu, že podle něho nedělají nic, aby Spojeným státům pomohli ve válce proti Íránu, jejíž zahájení s nimi nekonzultoval.
