Pavel s Babišem se ohledně summitu NATO neshodli, prezident zatím žalobu nechystá
Prezident Petr Pavel a premiér Andrej Babiš (ANO) se na páteční schůzce na Hradě opět neshodli na tom, jak by mělo vypadat složení české delegace na červencovém summitu Severoatlantické aliance (NATO) v Ankaře. Babiš dál míní, že by Pavel neměl být její součástí, prezidentse však plánuje, že se summitu zúčastní.
Argumentuje tím, že zastupování země navenek je jeho ústavní pravomoc. Kompetenční žalobu vidí až jako poslední možnost, nicméně ji zváží, pokud nakonec součástí delegace nebude. O jejím složení rozhodne vláda v červnu. Pavel to po jednání řekl novinářům. Babiš se brífinku nezúčastnil.
Pavel bude trvat na tom, aby se na summitu zúčastnil zejména jeho první části, tedy neformální večeře hlav států a debaty o evropské a globální bezpečnosti. Oficiální části by se pak podle něj zúčastnil Babiš s ministrem zahraničí Petrem Macinkou (Motoristé) a ministrem obrany Jaromírem Zůnou (za SPD). "Já v tomto vidím ústupek vládě. Rozhodně v tom nevidím nějaké vlamování se do zavřených dveří. Takové byly dosavadní ústavní zvyklosti," řekl prezident.