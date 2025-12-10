Pavel: Přerušení pomoci Ukrajině by zavřelo dveře k budoucí spolupráci
Prezident Petr Pavel v Liberci při jednání s městskými zastupiteli uvedl, že Česká republika by měla dál podporovat Ukrajinu a to nejen z ideologických, ale i z praktických důvodů. Míní, že jinak si ČR zavře cestu pro možnou spolupráci na obnově Ukrajiny po skončení války. O nutnosti přehodnotit českou podporu Ukrajině mluví strany vznikající koalice ANO, SPD a Motoristů. V úterý například předseda Sněmovny Tomio Okamura (SPD) novinářům zopakoval, že SPD si přeje ukončit jakékoliv posílání peněz na Ukrajinu i českou muniční iniciativu.
"I kdybych odhlédnul od solidarity, od ochrany principů a hodnot, tak kdybych se na to díval jenom pragmaticky, tak by mi nedávalo smysl, abychom teď podporu Ukrajině přerušili. Protože si tím zavřeme dveře pro možnou další spolupráci při obnově Ukrajiny, která dřív nebo později přijde. Takže i ti, kteří nejsou naladěni tak, že napadené země se má pomáhat, tak bychom se na to měli dívat tak, že bezpečnostní podpora Ukrajině zvyšuje bezpečnost i naši do budoucna a navíc může i být poměrně zásadní ekonomickou příležitostí," řekl prezident.
Pavel, který dnes zahájil dvoudenní návštěvu Libereckého kraje v Liberci řekl, že podporu Ukrajině vnímá jako zásadní, nejen z ideologických důvodů, ale právě i praktických.
"A i proto se to snažím takhle prezentovat všem, kteří mají na pokračování pomoci Ukrajině trochu jiný názor, že je v našem zájmu Ukrajinu dál podporovat. Protože úspěšné dořešení války na Ukrajině ve smyslu mírového jednání, které bude pro Ukrajinu v maximální možné míře spravedlivé, je důležité bezpečnostně, ale i ekonomicky pro nás. A stejně tak podpora Ukrajiny teď znamená nejenom bezpečnostní záruky do budoucna pro nás, ale znamená pro nás také ekonomické příležitosti. A na to bychom měli myslet," dodal.