Pavel jmenoval Červeného ministrem životního prostředí a vláda je komplet
Prezident Petr Pavel dnes ráno na Pražském hradě jmenoval kandidáta Motoristů Igora Červeného ministrem životního prostředí. Zhruba po dvou měsících se tak zkompletoval kabinet premiéra Andreje Babiše (ANO). Řízením ministerstva životního prostředí byl dosud pověřen ministr zahraničí a předseda Motoristů Petr Macinka. Babiš dnes dopoledne Červeného uvede do funkce.
Původního kandidáta Motoristů do čela úřadu Filipa Turka odmítal Pavel jmenovat mimo jiné kvůli některým jeho postojům a výrokům. Motoristé původně uváděli, že jiného kandidáta na ministra nenavrhnou, minulé pondělí ale jako nominanta představili poslance Červeného. Podle Turka tak strana udělala ústupek Pražskému hradu.
Červený ve čtvrtek po schůzce s prezidentem uvedl, že pokud ho Pavel jmenuje, na ministerstvu bude fungovat malá svatá trojice, kterou nový ministr vytvoří společně s ředitelem sekce technické ochrany životního prostředí Jaromírem Wasserbauerem a Turkem, který se v polovině ledna stal vládním zmocněncem pro klimatickou politiku a Green Deal.
Informatik a specialista na digitalizaci Červený je poslancem za Motoristy od loňských říjnových voleb, zvolen byl z druhého místa kandidátky strany ve Středočeském kraji. Ve Sněmovně je mimo jiné místopředsedou hospodářského výboru a místopředsedou výboru pro zdravotnictví, působí také v několika podvýborech, třeba pro energetiku.
čtk, tb