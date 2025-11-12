Pavel bude jednat s Babišem o programu vznikající vlády i střetu zájmů
Prezident Petr Pavel dnes na Pražském hradě přijme předsedu hnutí ANO a pravděpodobného budoucího premiéra Andreje Babiše. Jednat budou o návrhu programového prohlášení vlády, kterou ANO skládá s hnutím SPD a s Motoristy. Vznikající koalice návrh poslala prezidentovi do datové schránky na konci října.
Pavel se chce také informovat o krocích, které Babiš jako možný předseda vlády zamýšlí podniknout v souvislosti s řešením zákona o střetu zájmů kvůli vlastnictví holdingu Agrofert. Hlava státu vnímá jako legitimní žádat po Babišovi, aby i veřejnosti vysvětlil, jakým způsobem k věci přistoupí.
Prezident po volbách označil za zásadní, aby vláda počítala s pevným zakotvením v Evropské unii, česká politika byla v souladu s mezinárodním právem a kladla důraz na lidskou důstojnost a lidská práva. Za bezpečnostní záruku považuje členství v Severoatlantické alianci (NATO). Mezi klíčové otázky zařadil i zachování a podporu institucí demokratického státu, nezávislost médií veřejné služby, autonomii vysokých škol či nezávislost justice, státního zastupitelství, policie, bezpečnostních složek, ale i dalších státních orgánů.
V úterý v Sokolově Pavel řekl, že mu v navrženém programu chybějí zmínky o mezinárodní a bezpečnostní situaci či o Rusku jako o bezpečnostní hrozbě. Uvedl také, že mu Babiš zatím neposkytl návrh personálního složení nové vlády, proto o něm hlava státu nyní neplánuje jednat. Lze očekávat, že Babiš bude chtít s prezidentem probrat návrh rozpočtu na příští rok, který připravila vláda Petra Fialy (ODS) a který hnutí ANO opakovaně kritizuje. ok