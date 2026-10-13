Opozice chystá kvůli zákonu o státních zaměstnancích podání k Ústavnímu soudu
Za únos státu a politizaci státní správy označují před mimořádnou schůzí Sněmovny zákon o státních zaměstnancích opoziční lídři. Poslanci budou na schůzi rozhodovat o přehlasování veta prezidenta Petra Pavla ve středu.
Vládní koalice ANO, SPD a Motoristů disponuje v dolní komoře pohodlnou většinou, aby veto zvrátila. Piráti vzhledem k tomu finalizují ústavní podání, informovala poslankyně a místopředsedkyně Pirátů Kateřina Stojanová.
Předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel novinářům řekl, že jeho strana nechce blokovat jednání dolní komory, plánuje ale říct, co si o normě myslí. Zdůraznil, že zákon o státní službě, který má být od listopadu novou normou nahrazen, zamezuje tomu, aby úředníci byli pod politickým vlivem.
Podle koaličního poslance Libora Vondráčka (SPD/Svobodní) je státní správa zkostnatělá, od změny si vládní koalice slibuje efektivnější chod státu a úspory. Předseda opoziční ODS Martin Kupka nový zákon naopak považuje za promarněnou příležitost reálně zreformovat státní správu.
"Pokud dojde k přehlasování veta, znamená to, že ANO bude mít možnost a chuť povyměňovat lidi na úřadech," uvedl Havel s tím, že může jít o čistky podobné těm, které už v radách při Strakově akademii provedla šéfka Úřadu vlády Tünde Bartha. Počet zaměstnaneckých míst po změnách na Úřadu vlády, které kritizují odborníci a odbory, klesl podle zářijového vyjádření Barthy pro ČTK ze 643 na 440. Část expertů přešla pod ministerstva.
Podle Stojanové je záměrem vlády destruovat nezávislost státní správy a zrušit mechanismy, které ji odpolitizovávaly. K ústavnímu podání, jak ho Piráti připravují, se podle ní přidají i zástupci dalších opozičních stran TOP 09 a Starostů. Požádat chtějí, aby ústavní soudci posoudili změnu v ústavních mechanismech ochrany úředníků.
Předseda Starostů Vít Rakušan na tiskové konferenci uvedl, že vláda chce dostat úředníky jako podřízené pod přímou vůli politiků. Zmínil snahu premiéra Andreje Babiše (ANO) snížit od ledna počty úředníků, hovořil o tisících. Za Lex pomstička označil poslanec Starostů Karel Dvořák související novelu, kterou chce vládní koalice připravit prezidenta o pravomoc pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací. Změnu považuje za protiústavní. I kvůli ní se poslanci podle něj obrátí na Ústavní soud.
"Dodnes jsem nepochopil, proč se ANO připojilo k malicherné odplatě Motoristů," připomenul na tiskové konferenci poslanec ODS Karel Haas spory Motoristů s Hradem po nejmenování poslance Filipa Turka ministrem. Zmínil také, že norma zahrnuje 33 pozměňovacích návrhů.
Zákon má zaměstnávání státních úředníků více přiblížit běžnému pracovnímu poměru tak, aby se v zásadě řídilo zákoníkem práce a odpovídalo pravidlům pro krajské a obecní úředníky. Přechod z veřejnoprávního na soukromoprávní režim je podle předkladatelů jediný možný způsob, jak státní správu zefektivnit, když zákon o státní službě upravuje už téměř pouze personální záležitosti.
Prezident Petr Pavel ve zdůvodnění veta před zhruba měsícem uvedl, že zákon jde proti doporučení Evropské komise lépe chránit vedoucí úředníky před politickými zásahy. Státní správa má být podle prezidenta profesionální, neutrální a odolná vůči politickým tlakům. Chápe, jak sdělil, snahy zbavit stát úředníků, kteří nepracují nebo pracují špatně. "Nemohu se ale smířit s tím, že by měl stát vyhazovat úředníky prostě proto, že se po volbách změnila vláda," napsal.