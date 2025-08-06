Opozice bojkotovala zasedání brazilského parlamentu, žádá amnestii pro Bolsonara
Brazilský parlament v úterý zrušil zasedání obou svých komor poté, co opoziční zákonodárci jednání bojkotovali kvůli trestnímu stíhání exprezidenta Jaira Bolsonara. Ten je obžalován z pokusu o převrat a před několika dny mu soudce nejvyššího soudu nařídil domácí vězení. Informoval o tom server televize Deutsche Welle (DW).
Na Bolsonarovu podporu se konaly o víkendu masové demonstrace v řadě brazilských měst, na nichž lidé také protestovali proti levicové vládě prezidenta Luize Inácia Luly da Silva. Bolsonaro tvrdí, že je nevinný a že je obětí politické perzekuce, zastává se ho také americký prezident Donald Trump.
Parlamentní bojkot vedli poslanci Liberální strany (PL), která bývá označována za krajně pravicovou a jejímž čestným předsedou je Bolsonaro. Požadovali schválení balíčku zákonů, mimo jiné o amnestii pro Bolsonara a další brazilské činitele obviněné z pokusu o převrat. Toho se podle prokuratury dopustili tím, že se snažili zabránit Lulovu nástupu do nejvyššího úřadu v lednu 2023. Lula předtím v říjnu porazil Bolsonara ve volbách, což ale tehdejší prezident dlouho odmítal uznat, a přiživoval tak protesty svých příznivců. Ti pořádali demonstrace i blokády silnic a před kasárnami v řadě měst požadovali zásah armády proti Lulově nástupu do úřadu.
Povolební protesty vyvrcholily 8. ledna 2023, kdy několik tisíc lidí násilím vniklo do budov parlamentu, prezidentského úřadu a nejvyššího soudu v brazilské metropoli, kde ničili majetek. Poslanci, soudci ani Lula tam nebyli, jelikož byla neděle.
Někteří aktéři úterního bojkotu v parlamentu, kteří požadují amnestii i pro účastníky útoku na státní budovy z ledna 2023, si na protest zalepili ústa páskou v reakci na to, co označují za potlačování svobody slova. Soudce nejvyššího soudu Alexandre de Moraes totiž nařídil v pondělí Bolsonarovi domácí vězení proto, že porušil některá opatření nařízená pro něj v rámci trestního stíhání v červenci, kdy dostal také elektronický náramek. Šlo mimo jiné o zákaz publikovat na sociálních sítích příspěvky související s jeho procesem.
Moraes rozhodl o domácím vězení pro Bolsonara poté, co jeho synové publikovali na sociálních sítích příspěvky, které podle soudce podněcovaly k útokům na nejvyšší soud a podporovaly vměšování do brazilského soudnictví. Jeden z Bolsonarových synů také na nedělní manifestaci pustil videovzkaz demonstrantům od svého otce, který ale podle obhájců exprezidenta obsahoval jen pozdravení. "Dobré odpoledne, Copacabana. Dobré odpoledne, moje Brazílie. Všechny vás zdravím. Je to pro naši svobodu," zněl Bolsonarův vzkaz.
Lidé na nedělních demonstracích nesli transparenty s nápisy Pryč s Lulou, Pryč s Moraesem či Svobodu pro Bolsonara. Kromě brazilských vlajek někteří mávali i vlajkami Spojených států a nesli nápisy Děkujeme Trumpovi za podporu. Americký prezident totiž Bolsonarovo stíhání kritizuje a jeho vláda kvůli tomu uvalila sankce na soudce Moraese a zvýšila cla na dovoz brazilského zboží do USA. Sankce na Moraese označil i prezident Lula za nepřijatelné vměšování do brazilské justice. Trump označil proces s Bolsonarem, jemuž hrozí až 40 let vězení, za hon na čarodějnice.
