Okamura: Výsledky SPD potvrdily celostátní preference, ale senátní očekávání se nenaplnila
Volební výsledky SPD podle předsedy hnutí Tomia Okamury potvrdily celostátní preference hnutí, které se pohybují okolo osmi procent. Nenaplnila se ale očekávání hnutí, že do druhého kola senátních voleb postoupí alespoň jeden z kandidátů SPD. Před druhým kolem hlasování o složení horní komory, které se odehraje za týden, bude SPD o postupu jednat ve vládní koalici s hnutím ANO. Předseda sněmovního klubu SPD Radim Fiala na tiskové konferenci uvedl, že má za logickou podporu koaličních kandidátů.
Okamura konstatoval, že lepší výsledek mohla přinést spolupráce ANO s SPD už při stavění kandidátů, ale nedošlo na ni. "Vnímám to tak, že by byl správný postup, který jsem navrhoval už na jaře, abychom do Senátu postavili za koalici vždycky jednoho společného kandidáta," řekl Okamura. "Výsledek by byl určitě o něco vyšší. Myslím, že by to byl správný tah a že bychom měli větší šanci," dodal předseda hnutí.
SPD do senátních voleb vyslalo 17 kandidátů. V úvodním volebním kole nejlépe skončí tři z jejích kandidátů na třetím nepostupovém místě. Vládní koalice tak podle očekávání nezíská většinu v Senátu, k níž potřebovala zisk 27 křesel. Zástupcům ANO k ní nepomohou ani adepti dalších spřízněných uskupení, k nimž patří například Svobodní nebo strana PRO, jejíž zástupci jsou v poslaneckém klubu SPD. PRO nominovalo čtyři kandidáty, Svobodní dva. Ani předseda Přísahy Róbert Šlachta nebude moci přivítat žádného ze čtyř kandidátů tohoto hnutí do senátorského klubu ANO, jehož je členem.
V komunálních volbách hnutí SPD uspělo ve většině krajských měst, do zastupitelstev se kandidáti hnutí dostanou i v některých menších významných sídlech, konstatoval Okamura. "Za sebe říkám, že výsledek vždycky může být lepší," řekl. Prahu předseda označil pro SPD za obtížnější vzhledem k liberálnějšímu naladění jejích obyvatel. Doufá však, že SPD pětiprocentní hranici v hlavním městě překročí.
Podle lídra pražské kandidátky Milana Urbana je na komentování výsledků v Praze brzy. "Teď se budou sčítat velké obvody, všechna sídliště, takže já bych zatím počkal na jakýkoli komentář a analýzu," řekl novinářům po 20:00. "Před čtyřmi lety byla obdobná situace, takže bych opravdu vyčkal s komentářem," doplnil.
Výsledky voleb bude hnutí podle Fialy analyzovat a vyvodí z nich strategii do dalších let.