Před měsícem začalo Rusko s novou taktikou své války proti Ukrajině. Odstoupilo od dohody, která v uplynulém roce, pod tureckým patronátem, zajišťovala dodávky ukrajinského obilí do Afriky a na Blízký východ. Mezi zemědělskými analytiky panovala shoda na tom, že takzvaná obilná dohoda byla důležitá pro odvrácení zásadních ekonomických problémů v chudších zemích a pomohla udržet ceny potravin na snesitelné úrovni.

Rusko oznámilo, že po svém odstoupení od dohody bude všechny lodě mířící do ukrajinských přístavů považovat za nepřátelské. Záhy poté začalo bombardovat přístavy a přístavní infrastrukturu na jižní Ukrajině, v Oděse a okolí, aby zajistilo, že ukrajinské obilí se bez něj do světa exportovat nebude. Analytici zahraničně-političtí tento krok ve velké většině vyhodnotili tak, že Rusko chce vyvolat světovou potravinovou krizi a tímto tlakem donutit Západ ke konci své podpory Ukrajině.

Ve své snaze došlo Rusko poměrně daleko: zaútočilo i na říční přístav Izmajil v deltě Dunaje, což je nebezpečně blízko rumunskému území. Přes silná slova a výhrůžky se Rusko přímému střetu s členskými státy NATO vyhýbá.

Ohlášenou ruskou mořskou blokádu ale už několik lodí prolomilo, mezi nimi i čínské plavidlo. Čína Rusko v jeho válce nepřímo podporuje, i když si dává bedlivý pozor, aby otevřeně neporušila západní sankce, uvalené na Rusko. Rumunský prezident Klaus Iohannis dnes oznámil, že rumunské celní úřady budou v příštích dnech dělat co mohou, aby odbavily velké množství lodí, které na Dunaji čekají na odbavení. To znamená, že říční cesta k Černému moři je pro ukrajinské obilí stále otevřená.

Její kapacita je omezená, ale podle některých odhadů by mohla pro ukrajinskou válkou značně omezenou kapacitu, stačit. Další možností je přeprava přes Polsko a případně Německo do baltských a severomořských přístavů. Ta je ale komplikovaná polským embargem na ukrajinské obilí, které překupníci neposílají do světa, kam je určené, ale nelegálně vykládají hned za polskými hranicemi. Polsko, stejně jako Slovensko či Maďarsko, proto ukrajinské obilí blokuje.

Pořadatel protivládních demonstrací Ladislav Vrábel, který se podělil se spoluobčany o domněnku, že Fialova vláda zaútočí na Rusko jadernými hlavicemi, za což tuto zemi na oplátku Rusko zničí, což policie policie, státní zástupce a prvoinstanční soud vyhodnotili jako šíření poplašné zprávy, dostal podmínku i od soudu druhoinstančního. Ministerstvo vnitra oznámilo, že vedle antisystémových hnutí blednou tradiční extremisté. Donald Trump se dostaví k soudu, kde se bude zpovídat ze snahy svrhnout americkou demokracii. Fotbaloví fanoušci a fanynky zpracovávali zprávu, že včera ukončil kariéru italský brankář Gianluigi Buffon. Muzeum v Olomouci se raduje z roadsteru, kterým jezdil Vlasta Burian. Po Brazílii vypadlo z mistrovství světa ve fotbale i Německo. Wacken Open Air v severním Německu, největší metalový festival na světě, se proměnil v bahniště. Firma Mattel nabízí ve víru ohromného úspěchu svého filmu Barbie i rakve s příslušným motivem. Vědci našli náznaky existence pravěkého tvora Perucetus colossus, který by byl nejtěžším živočichem, jakého naše země znala. Kanadský premiér Trudeau se rozvádí. Odlesňování Amazonie zpomalilo. V zoologické zahradě ve Dvoře Králové se vylíhlo mládě sokolíka afrického, a z pětigramového tvora tam panuje veliká radost.

