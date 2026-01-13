Oběti zneužívání v katolické církvi vyzvaly prezidenta Pavla, ať se jich zastane u papeže
Oběti sexuálního zneužívání v české katolické církvi vyzvali prezidenta Petra Pavla, aby se jich při pondělním setkání s papežem Lvem XIV. ve Vatikánu zastal. Sedm z osmi podepsaných pisatelů otevřeného dopisu zároveň připojilo své osobní příběhy a zkušenosti se sexuálním zneužíváním v církvi. Dopis prezidenta také vyzval, aby nepodepisoval česko-vatikánskou smlouvu.
Pisatelé prezidentovi vyjádřili v dopise důvěru jako nejvyššímu představiteli státu, který se podle ústavy zavázal chránit lidskou důstojnost a svobodu. "Příští týden navštívíte Vatikán. Prosíme Vás: Staňte se naším hlasem v místě, kde se nám dosud dostalo jen lhostejnosti," stojí v dopise. ČTK ho poskytli dva z jeho signatářů, Jan Rozek a Ladislav Koubek.
Text zmiňuje sta tisíce sexuálně zneužívaných představiteli katolické církve ve Francii a ve Španělsku s odvoláním na tamní oficiální zdroje. V Česku dopis uvádí neurčitý počet tisíců obětí. Dopis připomíná loňskou schůzku zástupců obětí s apoštolským nunciem v Praze Judem Thaddeem Okolem. Jemu předali zástupci obětí petici, v níž žádají, aby rezignovali ti biskupové, kteří nezabránili sexuálním predátorům z řad kněží v jejich působení, ač o něm měli informace.
"Týká se to zejména arcibiskupa pražského Jana Graubnera," stojí v dopise. Oběti mu vyčítají, že v předchozím úřadě moravského metropolity věděl o zneužívání dětí knězem Františkem Mertou, ale situaci řešil pouze překládáním kněze na jiná místa. Graubner jejich obvinění v minulosti odmítl, například v pořadu Reportéři České televize Tajemství zpovědnice.
Ohledně smlouvy s Vatikánem dopis vyzdvihuje dosavadní Pavlovy výhrady. Prezident loni v dubnu ve vyjádření pro Ústavní soud uvedl, že dokument, který ratifikovaly Poslanecká sněmovna a Senát, není v souladu s ústavou a zavádí privilegované postavení katolické církve. "Z našeho pohledu navrhovaná smlouva zejména obsahuje ustanovení o právu 'obdobném zpovědnímu tajemství' pro pastorační pracovníky. Pastoračním pracovníkem přitom může být kdokoli, koho církev označí," napsali v dopise zástupci obětí.
Lev XIV. se stal papežem loni v květnu, Pavel mu po zvolení popřál hodně sil, moudrosti i odvahy. V telegramu s gratulací ho následně pozval na návštěvu Česka. Uvedl tehdy, že je přesvědčen, že se hlas nové hlavy katolické církve stane silným zastáncem těch, kdo čelí útlaku, bezpráví a utrpení způsobenému nespravedlivou agresí.
Tématem obětí zneužívání se má v pondělí 19. ledna a v úterý 20. ledna zabývat také plenární zasedání České biskupské konference, vyplývá z informací na na webu konference.