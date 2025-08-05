O status umělce požádalo ministerstvo v prvním měsíci 53 lidí
Ministerstvo kultury přijalo za červenec a několik srpnových dní prvních 53 žádostí o zápis do Registru umělců. Vydalo zatím 21 osvědčení o zápisu, uvedla za ministerstvo kultury Petra Hrušová. O takzvaný status umělce s finanční státní podporou mohou zájemci žádat od 1. července 2025. Zápis má pomoci zejména umělcům činným mimo pracovněprávní vztahy, žádat mohou i zaměstnaní, kteří vykonávají uměleckou činnost nejméně dva roky z posledních tří let. Podle důvodové zprávy schválené vládní novely zákona se má podpora týkat nejvýše 1400 lidí, vyjde stát na zhruba 126 milionů korun ročně.
Z 53 žádostí podle Hrušové splnilo podmínky pro zápis 36 a ministerstvo vydalo 21 osvědčení o zápisu. Tři žádosti podmínky nesplnily a 14 žadatelů resort Martina Baxy (ODS) vyzval, aby své podání doplnili.
Podle teoretičky umění a členky představenstva Kulturní a kreativní federace Jitky Hlaváčkové, která se léta v otázce odměňování umělců angažuje, je důležité, že status umělce vůbec vznikl. "Měl by fungovat hlavně na bázi sociální podpory, pokrytí existenčních situací, do nichž se umělci dostávají na základě své práce," řekla Hlaváčková.
Typickým příkladem je podle ní mateřská, na níž umělkyně nemají nárok, nebo otázka tanečníků na sklonku zpravidla nedlouhé kariéry. Podpora státu má také pomoci překlenout krizová období, jakým byla pandemie covidu-19, jež vznik statusu umělce uspíšila. Samostatnou otázkou je možnost prodloužit daňové období pro umělce až na tři roky, aby mohli lépe pracovat se svými příjmy.
Nízký zájem za první měsíc podle ní odpovídá období letních prázdnin, v nichž jsou lidé na dovolených, ale také velmi slabé propagaci. Větší zájem Hlaváčková očekává v září. Měl by také vzniknout Manuál pro umělce, jak postupovat. Hodlá ho připravit Kulturní a kreativní federace, která usiluje o jednotný hlas kultury napříč obory.
čtk, maf