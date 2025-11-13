O dobytí Pokrovska a obklíčení ukrajinských sil nemůže být řeč, tvrdí Syrskyj
O dobytí Pokrovska ruskými jednotkami, ani o obklíčení ukrajinských sil v tomto východoukrajinském městě nemůže být řeč, ujistil hlavní velitel ukrajinských ozbrojených sil, generál Oleksandr Syrskyj po inspekci tohoto úseku fronty na východě Ukrajiny a poradě s veliteli. Generál na sociální síti napsal, že boj pokračuje.
Připustil, že na Pokrovsk nyní směruje hlavní nápor nepřítele, každý den se tam podle něj odehrává nejvíce ruských útoků a v okolí města se prý soustředila značná část z ruských sil, nasazených na Ukrajině. Ruské síly se podle Syrského také snaží využít ve svůj prospěch i obtížné povětrnostní podmínky. Na přístupech k městu a i v samotném městě ustavičně pokračuje boj s malými útočnými skupinami ruské pěchoty, občas i s ničením nepřátelské lehké techniky.
"Našimi hlavními úkoly zůstává postupné ovládnutí stanovených oblastí, podpora a ochrana stávajících zásobovacích tras a také organizace dalších, aby bylo možné včas zásobovat obránce vším potřebným a zajistit bezproblémovou evakuaci raněných," napsal.
Ukrajinští vojáci podle Syrského dělají vše, aby ruským vojskům ztížili přemisťování sil a posílení pozic ve městě.
Strategicky důležité město v Doněcké oblasti se ruská armáda snaží dobýt více než rok. Pokrovsk dříve představoval důležité centrum pro zásobování ukrajinských vojsk čelících ruské invazi v Donbasu. Dobytí Pokrovsku a také Kosťantynivky, ležící několik desítek kilometrů na severovýchod, by ruské armádě poskytlo základnu pro postup ke dvěma největším městům, která Ukrajina ještě v Doněcké oblasti ovládá, Slovjansku a Kramatorsku. ok