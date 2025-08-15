Novou časovou osu ke kauze bitcoin zveřejní Decroix až příští týden
Aktualizovanou časovou osu k bitcoinové kauze zveřejní ministerstvo spravedlnosti až v příštím týdnu. Na dotaz ČTK to dnes sdělil mluvčí úřadu Vladimír Řepka s tím, že ministryně Eva Decroix (ODS) čerpá dovolenou. Decroix původně avizovala, že osu, která podle ní nyní obsahuje přes 8000 položek, zveřejní tento týden. Původní osu, kterou vypracoval interní audit ministerstva z dostupných dokumentů, zveřejnil úřad v červnu. Osa zůstala anonymizovaná, o což žádalo i dozorující Vrchní státní zastupielství v Olomouci.
Postup ministerstva při darování bitcoinů v hodnotě miliardy korun, kvůli kterému odstoupil předchůdce Decroix Pavel Blažek (ODS), objasňuje ministryně pomocí externího auditu. Konečnou zprávu má auditor Grant Thornton vypracovat do konce srpna, podle dílčích výsledků auditu však nemělo ministerstvo dar přijímat. Vědělo totiž o okolnostech, které naznačovaly existenci významného rizika, že dar může pocházet z výnosů trestné činnosti. Před přijetím daru tedy mělo podniknout kroky, které by toto riziko vyloučily.
Okolnosti darování prověřuje Národní centrála proti organizovanému zločinu, a to i pro možné zneužití pravomoci. Dozorující státní zastupitelství ve čtvrtek oznámilo, že tuto část případu bude nadále řešit zvlášť. Dárce bitcoinů Tomáše Jiřikovského policie podle Deníku N následně zadržela a obvinila z nedovoleného nakládání s drogami a legalizace výnosů z trestné činnosti.
„Bude-li dárce odsouzen za trestnou činnost spáchanou v souvislosti s předmětem daru, potvrdí se současně, že darovací smlouva byla po téměř deseti letech od spáchání trestné činnosti jediným účinným způsobem, jak se dobrat k výsledku trestního řízení i k tomu, aby byl zabaven případný výnos z ní," komentoval dnes vývoj situace exministr Blažek na síti X. „Nebude li odsouzen, předmět daru zůstane v majetku státu jakbysmet," dodal.
Ministerstvo po uzavření darovací smlouvy bitcoiny prodalo, přičemž dokončená je polovina transakcí. Úřad nyní vyčkává na závěr policie, zda kryptoměna pocházela z trestné činnosti. V takovém případě by totiž jakékoliv nakládání s darovanou kryptoměnou nebo s prostředky získanými z jejího převodu mohlo být trestným činem praní špinavých peněz. Kupci po ministerstvu chtějí doložit čistý původ bitcoinů, úřad s nimi o dalším postupu jedná. Jejich požadavky chce vyřešit smírnou cestou, aby zabránil soudním sporům. Ze strany kupců hrozí státu žaloby na náhradu škody, na zaplacení úroků z prodlení, případně na vydání bezdůvodného obohacení. čtk, ft