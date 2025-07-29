0:00
29. 7. 2025

Nizozemská vláda zakázala vstup do země dvěma izraelským ministrům z extremistických stran

Nizozemská vláda schválila zákaz vstupu do země pro izraelské krajně pravicové ministry Becalela Smotriče a Itamara Ben Gvira. Zdůvodnila to tím, že oba ministři vyzývají k násilí proti Palestincům, informují dnes nizozemská média. Nizozemsko také omezí vývoz zbraní do Izraele. Podle Smotriče nizozemská vláda podléhá lžím radikálního islámu.

Opatření kabinet premiéra Dicka Schoofa schválil v pondělí večer. Ministr zahraničí Caspar Veldkamp rozhodnutí vlády zdůvodnil situací v Pásmu Gazy, kterou podle něj nelze tolerovat ani hájit. Ohledně dvou ministrů, kteří nebudou smět cestovat do Nizozemska, uvedl, že podporují násilí židovských osadníků na Západním břehu Jordánu proti Palestincům a že vyzývali k etnické čistce v Pásmu Gazy.

Nizozemské ministerstvo zahraničí si také předvolalo izraelského velvyslance. Nizozemská vláda rozhodla zpřísnit podmínky některých vývozních licencí pro zbraně, které by Izrael mohl používat na Západním břehu Jordánu či v Pásmu Gazy. Podle šéfa diplomacie Veldkampa je nyní fakticky vyloučeno, že by úřady vydaly nové vývozní licence k prodeji zbraní do Izraele. Vláda schválila také další příspěvky, které budou financovat humanitární pomoc lidem v Pásmu Gazy.

čtk, tb

