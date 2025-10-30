Elektřina v Česku v prvním pololetí podle standardu kupní síly zůstala nejdražší v EU
Ceny elektřiny pro domácnosti zůstaly v České republice v prvním pololetí podle standardu kupní síly (PPS) nejvyšší z celé Evropské unie. Oznámil to unijní statistický úřad Eurostat. PPS je uměle vytvořená měna, která zohledňuje rozdíly v kupní síle v jednotlivých zemích.
Ceny elektřiny v Česku v pololetí podle Eurostatu činily 39,16 PPS za 100 kilowatthodin. Následovaly Polsko s 34,96 PPS a Itálie s 34,40 PPS. Nejnižší cena byla naopak na Maltě, a to 13,68 PPS. V Maďarsku pak elektřina domácnosti stála 15,01 PPS a ve Finsku 18,70 PPS.
"Hlavním důvodem, proč jsou ceny elektřiny v Česku při přepočtu na kupní sílu nejvyšší v EU, je kombinace vysokých distribučních poplatků, daní a nízké úrovně mezd ve srovnání se západní Evropou," sdělil ČTK analytik XTB Jiří Tyleček. Podle něj tak domácnosti vydávají větší část svých příjmů na energie, i když samotná tržní cena elektřiny není výrazně odlišná od průměru EU. "Do výsledku se promítá i pomalé promítání poklesu velkoobchodních cen do konečných tarifů a dlouhodobá závislost na energeticky náročné infrastruktuře," dodal.
Český trh s elektřinou je navíc podle něj do značné míry ovlivněn strukturou výroby, která se vyznačuje větším podílem exportní produkce. "Významnou část produkce prodávají výrobci na volném evropském trhu, kde se cena elektřiny určuje podle regionálních burz a ne podle domácí poptávky," uvedl Tyleček.
Eurostat v samostatné zprávě informoval také o cenách zemního plynu pro domácnosti. Ty byly v prvním pololetí podle standardu kupní síly nejvyšší ve Švédsku, kde činily 17,55 PPS za 100 kilowatthodin. Nejnižší úrovně naopak dosahovaly v Maďarsku, a to 4,43 PPS. V Česku činily 11,91 PPS.
Při vyjádření v eurech se průměrné ceny elektřiny pro domácnosti v celé EU v letošním prvním pololetí oproti druhé polovině loňského roku snížily o 0,5 procenta na 28,72 eura (zhruba 700 Kč) za 100 kilowatthodin. Ceny plynu pro domácnosti se propadly o 8,1 procenta na 11,43 eura (zhruba 280 Kč) za 100 kilowatthodin, píše Eurostat.