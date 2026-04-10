Nezahrávejte si s USA, vzkázal Vance Íránu. Pak odjel na mírová jednání s Íránem
Americký viceprezident J.D. Vance dnes před odletem do Pákistánu na mírová jednání s Íránem varoval Teherán, aby si s Washingtonem nezahrával, píší agentury. Zároveň řekl, že americká strana se na rozhovory těší, budou podle něj pozitivní. Americký prezident Donald Trump pověřil Vance vedením americké delegace. K viceprezidentovi se připojí Trumpův zeť Jared Kushner a zvláštní zmocněnec Steve Witkoff.
"Jak řekl prezident Spojených států, pokud jsou Íránci připraveni vyjednávat v dobré víře, jsme připraveni podat jim otevřenou ruku. Pokud zkusí zahrávat si s námi, zjistí, že vyjednávací tým není tak vstřícný," řekl americký viceprezident před nástupem do speciálu Air Force Two.
Vance je dlouhodobě skeptický k vojenským intervencím v zahraničí a otevřeně se vyjadřuje proti vysílání vojáků do časově neomezených válek.
Trump dal podle něj vyjednávacímu týmu jasné pokyny o tom, jakou by rozhovory měly mít podobu. Podrobnosti však neupřesnil a nezodpověděl otázky novinářů, kteří s ním do Islámábádu cestují.
Bílý dům dosud poskytl jen skoupé informace o plánovaném průběhu mírových jednání včetně toho, zda budou přímá či nepřímá, poznamenala agentura AP. Rovněž nesdělil, co si od nich konkrétně slibuje.
Za Teherán by měli s Američany podle agentury Reuters jednat předseda íránského parlamentu Mohammad Bágher Ghálíbáf a íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí.
Kolem plánovaných mírových jednání mezi Spojenými státy a Íránem v Islámábádu však stále panuje nejistota, uvedla stanice BBC. Teherán totiž dal už ve čtvrtek najevo, že účast íránských zástupců závisí na dodržování příměří ve všech oblastech Blízkého východu, včetně Libanonu. To však Izrael porušuje svými nepřestávajícími údery na Libanon.
