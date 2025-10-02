Německo navrhuje, aby unijní země zřídily deportační centra pro některé migranty, která mají být za unijními hranicemi
Německý ministr vnitra Alexander Dobrindt trvá na tom, aby evropské země zřídily deportační centra pro odmítnuté žadatele o azyl, které nelze vrátit do vlasti. Nacházet by se měla poblíž zemí původu migrantů. Ministr to řekl dnešnímu vydání listu Münchner Merkur s tím, že chce o centrech jednat na sobotní schůzce ministrů vnitra v Mnichově. Český ministr vnitra Vít Rakušan na ni pozvání také dostal, kvůli českým parlamentním volbám se ale tentokrát schůzky nezúčastní, sdělilo jeho ministerstvo ČTK.
Sobotní schůzka v Mnichově bude navazovat na červencové setkání na nejvyšší německé hoře Zugspitze. Na něj dorazili ministři z Německa, Polska, Francie, Dánska, Rakouska a Česka a také evropský komisař pro vnitřní záležitosti a migraci Magnus Brunner. Země se dohodly, že budou spolupracovat na zpřísnění migračního systému Evropské unie.
Česko na schůzce na Zugspitze zastupoval Rakušan, který obdržel pozvání i na sobotní schůzku v bavorské metropoli. "Vzhledem k faktu, že v ČR probíhají volby a schůzka byla svolána na nejvyšší úrovni, se ČR jednání v Mnichově nezúčastní," sdělila na dotaz ČTK mluvčí českého ministerstva vnitra Hana Malá. "I nadále však zůstáváme členy skupiny," dodala.
Německé ministerstvo vnitra zatím uvedlo pouze to, že schůzky se zúčastní "řada evropských ministrů vnitra" a také eurokomisař Brunner.
Dobrindt dnešnímu vydání listu Münchner Merkur řekl, že sobotní schůzka by měla připravit cestu k založení návratových středisek, mluvil o takzvaných "return hubs". "Tato centra by měla přijímat odmítnuté žadatele o azyl z Evropy, které není možné deportovat do jejich vlastí," uvedl. Podle něj se schůzka ve zvláštním formátu koná, protože "víme, že se nemůžeme spolehnout na to, že tyto return hubs vybuduje Evropská unie". Zdůraznil, že jeho plán předpokládá spolupráci členských zemí, které o to mají zájem.
Kde přesně by mohla nová deportační centra vznikat, není ještě jasné. Podle Dobrindta by to ale mělo být někde v blízkosti zemí původu odmítnutých žadatelů o azyl.
Od počátku roku do konce srpna podalo v Německu žádost o azyl zhruba 78.000 migrantů. Loni stejnou dobou přijaly úřady už 160.000 žádostí. Už v loňském roce přitom bylo žádostí o azyl méně ve srovnání s lety předchozími. V posledních letech jejich počet klesá v celé Evropské unii.
čtk, tb