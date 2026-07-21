Německo chce zakázat alkohol na všech nádražích, ještě letos
Německá železniční společnost Deutsche Bahn (DB) chce ještě letos zakázat konzumaci alkoholu na všech 5400 nádražích v Německu. Chce tím mimo jiné zlepšit boj proti kriminalitě a vandalismu, informoval dnes bulvární list Bild. Opatření by mělo začít platit od poloviny října.
"Stačilo. Už toho bylo dost. Teď tvrdě zasáhneme. Chceme na svých nádražích a ve svých vlacích pořádek a bezpečnost," řekla Bildu šéfka koncernu DB Evelyn Pallaová. Cílem chystaného zákazu alkoholu na nádražích je podle ní ochránit cestující i drážní zaměstnance.
Od poloviny října bude zakázáno konzumovat alkohol v prostorách všech nádraží v Německu i na jejich nástupištích. Pivo, víno či tvrdý alkohol bude nadále možné pít v restauracích a barech, které mají na nádražích pronajaté prostory. Na dodržování zákazu budou dohlížet spolkoví policisté i bezpečnostní zaměstnanci drah.
Dosud podobný zákaz platil jen na velkých německých nádražích, například ve Frankfurtu nad Mohanem, Hamburku či Kolíně nad Rýnem, uvedla dnes agentura DPA. Společnost DB si od opatření slibuje méně konfliktů na nádražích a v jejich okolí. Vychází mimo jiné ze zkušeností z Hamburku, kde po zákazu z dubna 2024 konfliktů výrazně ubylo. Podle průzkumu se zvýšil i pocit bezpečí cestujících a snížily se náklady na úklid.
Německé dráhy se v poslední době snaží zvýšit bezpečnost i ve vlacích, a to v reakci na několik incidentů z poslední doby. V únoru cestující na západě Německa napadl průvodčího, a způsobil mu tak vážná zranění, že jim napadený podlehl. Soud poslal na počátku července útočníka na deset let do vězení. V reakci na tento útok německé ministerstvo spravedlnosti začalo připravovat návrh zákona, který by zpřísnil postih za útoky na drážní zaměstnance.
V sobotu při potyčce s cestujícím, který byl zřejmě pod vlivem alkoholu, vypadl bezpečnostní pracovník DB ze dveří vlaku, který jel rychlostí 120 kilometrů za hodinu. Utrpěl velmi vážná zranění, je ale mimo ohrožení života.
čtk, tb