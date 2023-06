Nekula končí, na zemědělství přijde Výborný  

Geoffrey Hinton

Objednejte si k odběru newslettery a informační servis Respektu

Lidovci v tomto volebním období mění už svého druhého ministra. Po ministryni životního prostředí Anně Hubáčkové končí na resortu zemědělství kritizovaný Zdeněk Nekula. Na tiskové konferenci to ve středu v Poslanecké sněmovně ohlásil sám Nekula s předsedou KDU-ČSL Marianem Jurečkou a Markem Výborným. Právě předseda lidoveckého klubu ve sněmovně se měl od 1. července postu ujmout. Nominaci ještě příští týden musí potvrdit celostátní výbor lidovců - rozhodující orgán vnitrostranických rozhodnutí.

Nekula již rezignaci podal. Sám to komentoval tak, že již necítil podporu vedení strany. Na otázku, co přesně tím myslí, ale neodpověděl. Veřejnost si ho spojovala především komunikační přešlapy ve funkci. „Komunikace panu ministrovi opravdu moc nešla,“ shrnuje politolog Miloš Gregor a s tím, že jeho ministerskou dráhu provázela nejprve neviditelnost, kdy nedokázal veřejnosti vysvětlit, na čem přesně pracuje - a když na Česko udeřila inflace a s ní přišly drahé ceny potravin, nedokázal zase vysvětlit, jak chce situaci řešit a jaké má vůbec politické možnosti.

„A přitom dával velice tvrdá vyjádření do médií, kdo za zdražování může, že to jsou obchodníci, aniž by to měl podložené,“ dodává Gregor s tím, že kontrolní orgány následně ministrova nařčení nepotvrdily. Posledním momentem pak bylo vysvětlování, proč má být nulová spotřební daň na tiché víno. „Jeho argumenty byly poměrně neobratné - zlehčování, že víno není alkohol nebo přejímání argumentů lobbistických skupin o tom, že vyšší daň by zlikvidovala domácí vinaře.“

Zemědělci a potravináři se na hodnocení Nekuly neshodnou, u politiků je dělicí čárou pro komentáře příslušnost ke koalici. Předseda sněmovního zemědělského výboru Michal Kučera (TOP 09) řekl, že Nekula řídil úřad ve složité době a musel čelit řadě výzev. Od nového ministra čeká lepší komunikaci. Opozice Nekulu často kritizovala a změnu nevidí ani ve Výborném – počínaje tím, že podle ní není odborník na zemědělství, ale školství.

Podle zdrojů České televize lidovci zvažovali, zda do čela resortu nepostavit odborníka. Převážil však názor, že by ministrem měl být člověk se silným politickým mandátem. Nekulův nástupce Výborný byl mezi lety 2019 a 2020 předsedou KDU-ČSL a právě touto zkušeností argumentoval Jurečka pro jeho vládní nominaci. Výborný na předsednický post tehdy rezignoval po náhlém úmrtí manželky s tím, že se bude věnovat péči o své tři děti.

O tom, kdo by nahradil Výborného v čele důležitého postu předsedy poslaneckého klubu, budou lidovečtí poslanci jednat 26. června. Výborný do té doby nechce výběr komentovat. Stejně jako jeho stranický kolega Hayato Okamura, který tiskovou konferenci ve sněmovních kuloárech sledoval. Myslí si ale, že by mělo jít o někoho z místopředsedů klubu - těmi jsou aktuálně Vít Kaňkovský, Marie Jílková a Jiří Navrátil. „Bylo by pro mě překvapením, kdyby to byl někdo jiný,“ říká Okamura. František Trojan

Nejméně 78 lidí se utopilo, když ve vodách jihozápadně od řeckého poloostrova Peloponés ztroskotal rybářský člun až se stovkami migrantů. 104 lidí se pobřežní stráži podařilo zachránit. Nově přijatá reforma migračních pravidel Evropské unie je nesporným úspěchem dlouhodobého českého vyjednávání, řekl před poslanci ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). Lídři opozičních ANO a SPD naopak mluví o zradě a selhání vlády, když podle nich podpořila povinnou solidaritu a přerozdělování imigrantů. V milánské katedrále Narození Panny Marie začal státní pohřeb bývalého italského premiéra Silvia Berlusconiho, jenž zemřel v pondělí ve věku 86 let. Svědek Jiří Los, bývalý pracovník firmy Energoaqua, která je obžalovaná z otravy řeky Bečvy z 20. září 2020, podnik podezírá z možného zavinění havárie. U vsetínského okresního soudu, který kauzu projednává, však uvedl, že v době otravy už ve společnosti nepracoval. Při ruském vzdušném útoku na Oděsu zemřeli tři lidé, uvedlo jižní velitelství ukrajinské armády. Dalších 13 lidí bylo ve městě zraněno a další mohou být uvěznění pod troskami. Hnutí SPD a strana Trikolora uzavřely dohodu o spolupráci ve volbách 2024, tedy hlasování o novém obsazení Evropského parlamentu, třetiny Senátu a krajských zastupitelstev. Spojování vlasteneckých a národních stran má podle předsedy SPD Tomia Okamury zabránit propadávání hlasů. Poslanci Evropského parlamentu schválili návrh pravidel pro fungování umělé inteligence, která by se mohla stát první regulací tohoto odvětví na světě. Například generativní systémy AI, jako je třeba ChatGPT, budou muset být podle nových pravidel označeny tak, aby bylo jasné, že obsah byl vytvořen umělou inteligencí. Ankara nepodpoří vstup Švédska do Severoatlantické aliance, pokud neustanou protiturecké protesty ve Stockholmu. Řekl to turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v souvislosti s červencovým summitem NATO ve Vilniusu. Vláda spolkového kancléře Olafa Scholze schválila národní bezpečnostní strategii Německa, která se hlásí k výdajům na obranu ve výši dvou procent hrubého domácího produktu (HDP). Koncepce, která je pro Německo první svého druhu, také počítá s německou armádou jako se základním pilířem evropské konvenční obrany a oporou pro spojence. Jako hrozbu strategie označuje Rusko. Čína je podle ní partner, konkurent i systémový rival. Dolní komora ruského parlamentu přijala návrh zákona, který umožní uzavírat smlouvy s trestanci o jejich službě v ruských silách. Z neoficiálních údajů po celém světě vyplývá, že lidé vnímají dramatický úpadek morálky. Mezinárodní studie proto prozkoumala stav v desítkách zemí celého světa a detailně se zaměřila na Spojené státy. Podle výsledků se ale vnímání všeobecného úpadku mravů v průběhu času nesnižuje, je neustále stejně silné. Z toho podle vědců vyplývá, že jde jen o iluzi, jejíž mechanismy ve studii také popsali.

Předchozí vydání najdete na webu respekt.cz v rubrikách Informační servis a Newsletter