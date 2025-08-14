Na patnácti místech v Česku dnes bylo nejtepleji v historii
Teplotní rekordy dnes v Česku padly na 15 ze 169 míst, kde se měří přes 30 let. Nejtepleji bylo na měřicí stanici Plzeň, Mikulka, kde teploměr ukázal 36,2 stupně Celsia. Víc než 35 stupňů bylo v Tušimicích na Chomutovsku. Vyplývá to z informací Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) na facebooku. Příliv velmi teplého vzduchu do Česka od jihu bude podle meteorologů vrcholit v pátek, kdy očekávají nejvyšší teploty nad 37 stupni Celsia. čtk, ft