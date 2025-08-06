0:00
6. 8. 2025

Na jihu Francie a Španělska se šíří požáry, ve Francii zemřel jeden člověk

Kvůli požáru, který se šíří v jihofrancouzském departementu Aude, zemřel jeden člověk. S odvoláním na místní úřady to dnes napsala agentura Reuters. Agentura AFP informovala o 13 zraněných, většinou hasičích. Oheň v regionu pohltil už více než 16.000 hektarů vegetace, čímž se z něj stal jeden z největších požárů v historii Francie. Evropská unie informovala, že v případě potřeby je připravená mobilizovat své zdroje. Také na jihu Španělska u pobřežního letoviska Tarifa se šíří požár, kvůli kterému bylo evakuováno několik hotelů a kempů.

Požár, který vypukl v úterý okolo 16:00 poblíž jihofrancouzské obce Ribaute mezi městy Narbonne a Carcassonne, se podle místních úřadů rozhořel nečekanou rychlostí. Bojuje s ním podle AFP přes 2000 hasičů, kterým pomáhají letadla a vrtulníky. Přes veškerou snahu se ale šíření ohně do dnešního odpoledne zastavit nepodařilo. Podle předběžných odhadů zasáhl požár 15 obcí a zničil desítky domů a vozidel.

Generální tajemnice prefektury Aude Lucie Roeschová uvedla, že vítr v oblasti změnil směr a tlačí oheň zpět k místu, kde vypukl. Díky tomu se na začátku dnešního odpoledne mohla otevřít dálnice A9 spojující Francii se Španělskem, kterou úřady kvůli ohrožení požárem v noci uzavřely. "Požár nyní směřuje k zalesněným a špatně dostupným oblastem," doplnila a uvedla, že situace je stále nepříznivá.

Na místo dorazili francouzský ministr vnitra Bruno Retailleau a premiér François Bayrou. Ten požár označil za katastrofu nebývalého rozsahu, která podle něj souvisí s klimatickou změnou. Místní prokuratura informovala, že zahájila vyšetřování s cílem zjistit příčinu požáru.

Kvůli ohni bylo evakuováno několik vesnic v okolí a také dva kempy, které muselo opustit asi 500 prázdninových hostů. Více než 2500 domácností je bez proudu. Současné podmínky budou podle meteorologů boj s požárem ztěžovat, na místě fouká vítr o rychlosti až 70 kilometrů za hodinu a vzduch je velmi suchý.

Podobné větrné podmínky a ještě vyšší teploty, které se přes den blíží čtyřicítce, komplikují také boj s požárem na jihu španělské Andalusie. Poblíž nejjižnějšího místa Španělska bylo evakuováno sedm hotelů a dva kempy, což podle andaluského ministra vnitra Antonia Sanze představovalo "evakuaci více než 5000 vozidel v rekordním čase". Oheň se stále nepodařilo stabilizovat, ale podle úřadů neohrožuje kempy ani oblasti s hotely.

čtk, maf

