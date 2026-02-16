0:00
včera 09:00

Ministři za SPD budou proti nařízení o dlouhodobém pobytu pro Ukrajince

Ministři za hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) budou v pondělí na vládě hlasovat proti návrhu nařízení, podle kterého by uprchlíci z Ukrajiny měli mít i v letošním roce možnost požádat o udělení zvláštního dlouhodobého pobytu. Novinářům to před zasedáním koaliční rady ANO, SPD a Motoristů řekl předseda Sněmovny a SPD Tomio Okamura. Podmínky by měly být stejné pro cizince ze všech zemí, uvedl.

"Ministři za SPD budou hlasovat proti tomu návrhu, informoval jsem o tom už koalici a premiéra," uvedl Okamura. Postoj SPD zdůvodnil tím, že by neměli žádní cizinci mít zjednodušené podmínky pro získávání dlouhodobých pobytů v Česku oproti ostatním. "Je potřeba, aby všichni splnili standardní podmínky a nebyly výjimky," dodal.

Okamura připomněl, že koalice pracuje na zpřísnění podmínek pro pobyt všech cizinců v ČR. Ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO) má připravit příslušný zákon nejpozději v květnu, dodal.

Podle aktuálního nařízení připraveného ministerstvem vnitra se nemají podmínky pro získání zvláštního dlouhodobého pobytu měnit. Běženci tak budou muset například žít v Česku s dočasnou ochranou alespoň dva roky nebo mít roční příjem nad 440.000 korun.

V loňském roce požádalo o zvláštní dlouhodobý pobyt zhruba 80.000 Ukrajinců, získalo ho více než 16.000 lidí. Některé organizace měly k nastaveným podmínkám pro získání pobytu výhrady, jsou podle nich přísné a splňuje je úzký okruh uprchlíků. Podle dřívějšího vyjádření ministerstva ale autoři nařízení podmínky vytvářeli s přihlédnutím ke standardním kritériím, které musí cizinec pro získání pobytu v České republice splnit.

Ruská invaze na Ukrajinu začala 24. února 2022. Dočasnou ochranu, která umožňuje ukrajinským válečným uprchlíkům přístup k veřejnému zdravotnímu pojištění, vzdělání či na pracovní trh, mělo na konci loňského roku v ČR 393 056 lidí, tedy zhruba 3,6 procenta populace.

