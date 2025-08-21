MF letos čeká růst HDP 2,1 pct, schodek rozpočtu příští rok bude asi 280 mld. Kč
Ministerstvo financí mírně zlepšilo výhled hospodářského růstu pro letošní rok na 2,1 procenta, když v dubnu očekávalo dvouprocentní růst. Průměrná inflace by letos měla být 2,4 procenta, uvedlo dnes ministerstvo v nové ekonomické prognóze, která slouží i jako základ pro sestavení státního rozpočtu na příští rok. Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) předpokládá, že vládě předloží rozpočet se schodkem zhruba 280 miliard korun. Návrh bude zahrnovat výdaje na obranu nejméně 2,2 procenta hrubého domácího produktu (HDP) a návratnou půjčku společnosti EDU II na výstavbu nových bloků jaderné elektrárny Dukovany.
Predikce už zohledňuje cla, která Spojené státy uvalily na většinu dovozů z Evropské unie. V letošním roce zpomalí obchodní bariéry dynamiku českého růstu o 0,3 procentního bodu, v příštím roce o 0,4 procentního bodu. V roce 2026 by ale české hospodářství podle predikce mohlo těžit ze stimulačního balíčku německé vlády, který by se vzhledem k provázanosti obou ekonomik mohl projevit zrychlením českého růstu o 0,2 až 0,3 procentního bodu.
Mzdy se podle predikce letos nominálně zvýší o 6,6 procenta, příští rok růst zpomalí na 5,4 procenta. Vzhledem k tomu, že inflace by měla zůstat stabilizovaná, to bude znamenat i růst reálných mezd.
Hospodářský růst by měl přispět i ke zvýšení příjmů státního rozpočtu zhruba o dvě procenta, což odpovídá vyšším desítkám miliard korun, řekl Stanjura. "Automaticky se valorizují penze, platby za státní pojištěnce, dvě procenta HDP na obranu a taky platy pedagogů. Tyhle valorizační vzorce pokryjí takřka celý nárůst daňových příjmů," upozornil však ministr.
Schodek rozpočtu Stanjura v příštím roce předpokládá kolem 280 miliard korun po letos plánovaných 241 miliardách korun. Výdaje na stavbu nových jaderných bloků ale budou podle něj účelově vázány a bude je možné z rozpočtu uvolnit, pouze pokud stát získá notifikaci Evropské komise pro veřejnou podporu stavby. Ministr přitom upozornil, že není vyloučeno, že tato notifikace přijde až v roce 2027. "Výstavbu by to neohrozilo, společnost bude čerpat komerční úvěr, ale ty peníze by zůstaly nevyužity a tím pádem by se snížil schválený deficit," podotkl.
Stanjura za svou prioritu označil udržení schodku veřejných financí na letošní úrovni, kdy by podle prognózy ministerstva měla činit 1,9 procenta HDP. Zároveň upozornil, že zákon o rozpočtové odpovědnosti předpokládá v roce 2027 další snižování strukturálního deficitu, což si vyžádá nová konsolidační opatření. Pokud bude současná vládní koalice po říjnových volbách pokračovat, je připraven další konsolidaci veřejných financí navrhnout. čtk, ok