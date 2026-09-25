Měli bychom zbrojit rychleji, abychom byli připravení na Rusko, říká unijní analýza
Evropská unie nezbrojí dostatečně rychle ani efektivně, aby splnila svůj cíl být do roku 2030 připravena na obranu proti Rusku. Vyplývá to ze zprávy o obranné připravenosti, kterou vypracovala Evropská obranná agentura (EDA) a do které nahlédla agentura Reuters. O zprávě budou v pondělí v Bruselu diskutovat ministři obrany zemí bloku. Česko bude podle informací ČTK na schůzce zastupovat šéf sekce obranné politiky a strategie ministerstva obrany Jakub Landovský.
Současné plány členských zemí podle Evropské obranné agentury "zřejmě nebudou stačit" k naplnění cílů, jimiž je odstranění nedostatků v oblastech, jako jsou protivzdušná a protiraketová obrana, pozemní bojové síly, námořní síly, zásoby munice a drony, uvedla Evropská obranná agentura ve své první výroční zprávě o obranné připravenosti.
"Zvládnutí výzev spojených s nestabilním a zhoršujícím se bezpečnostním prostředím a hrozbou, kterou představuje ruská agrese, vyžaduje, abychom v úsilí o dosažení obranné připravenosti do roku 2030 postupovali dál a podstatně rychleji než dosud," citovala z neveřejné zprávy agentura Reuters.
Lídři 27 členských zemí EU zadali vypracování zprávy agentuře EDA již loni. Žádali ji, aby zhodnotila pokrok v jejich úsilí posílit evropskou obranu. Unijní prezidenti a premiéři tak reagovali na obavy vyvolané ruskou válkou na Ukrajině a na výzvy amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby se Evropa více postarala o vlastní bezpečnost.
"První výroční zpráva o obranné připravenosti ukazuje pokrok ve výdajích, rozvoji schopností a průmyslové připravenosti, který je podpořen prohlubujícími se partnerstvími, zejména s Ukrajinou," uvádí zpráva. "Současná dynamika a zvýšené investice se však zatím nepromítají do dostatečně nasaditelných, udržitelných a interoperabilních sil, přičemž přetrvávají zásadní mezery ve schopnostech. To, čeho bylo dosud dosaženo, je sice bezprecedentní, ale stále to nestačí," dodává dokument, kterým se po ministrech obrany budou zabývat rovněž i nejvyšší představitelé sedmadvacítky, nejspíš již na říjnovém summitu.
Evropská komise zveřejnila loni takzvanou Bílou knihu o budoucnosti evropské obrany. Nová strategie posílení obrany do roku 2030 předpokládá masivní investice do obrany, společné nákupy, ale i prohloubení celoevropského obranného trhu či větší propojení evropského a ukrajinského obranného průmyslu.
čtk, tb