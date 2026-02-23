0:00
0:00
Maďarsku se nejspíš podaří zablokovat nové unijní sankce proti Rusku

Jednání o dalších sankcích, které Evropská unie chystá proti Rusku kvůli jeho pokračující agresi na Ukrajině, se dnes kvůli negativnímu postoji Maďarska patrně neposune kupředu. Před jednáním ministrů zahraničí zemí EU to v Bruselu novinářům řekla šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová. Dodala, že vyhlídky na rychlé uzavření mírové dohody Ukrajiny s Ruskem nevidí optimisticky.

Evropský blok se pokouší shodnout na už 20. balíku protiruských sankcí den před čtvrtým výročím ruského vpádu na Ukrajinu. Návrh opatření tentokrát míří na ruský bankovní a energetický sektor. Sedmadvacítka zemí jej však musí schválit jednomyslně a Budapešť o víkendu pohrozila, že sankce zablokuje, pokud Ukrajina neobnoví tranzit ruské ropy do Maďarska. Vláda maďarského premiéra Viktora Orbána blokovala v minulosti přijetí protiruských sankcí či podporu Ukrajiny opakovaně.

"Slyšeli jsme jistá velmi silná prohlášení od Maďarska a já bohužel nečekám, že by dnes změnili postoj," řekla Kallasová při příchodu na jednání. Několik ministrů následně novinářům sdělilo, že jejich země nový balík postihů podporují a že by EU měla na začátku pátého roku války dát najevo svůj jasný postoj k ruské agresi.

Zástupci vlád zemí EU se podle Kallasové budou bavit také o finanční podpoře napadené země. Diskutovat by měli rovněž o její energetické situaci s ohledem na pokračující ruské útoky na energetickou infrastrukturu Ukrajiny. Tématem schůzky bude i vývoj mírových jednání vedených Spojenými státy. Kallasová dodala, že nevidí velkou šanci na průlom v rozhovorech, v nichž si Moskva stále klade územní požadavky nepřijatelné pro Kyjev.

čtk, tb

