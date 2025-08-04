Litevskou vládu po demisi premiéra prozatím povede ministr financí
Litevský prezident Gitanas Nauséda po demisi předsedy vlády Gintautase Paluckase pověřil výkonem funkce prozatímního premiéra ministra financí Rimantase Šadžiuse. Prezident to dnes oznámil s tím, Šadžius vládu povede, dokud nebude vytvořen nový kabinet.
Dosavadní premiér dnes do rukou hlavy státu formálně podal demisi, kterou oznámil už minulý čtvrtek po tlaku kvůli podezřelým finančním transakcím. Pozorovatelé očekávají, že příští premiér bude stejně jako Paluckas a Šadžius opět ze Sociálnědemokratické strany Litvy (LSDP), přičemž ho ještě bude muset schválit parlament, v němž mají sociální demokraté 52 ze 141 křesel. Příští schůze parlamentu je přitom plánovaná na 10. září.
Paluckas rezignoval po sedmi měsících v úřadu poté, co mu dal minulý týden prezident Nauséda dvoutýdenní lhůtu k objasnění jeho finančních kauz. Rezignace premiéra znamená konec celé vlády, ale prezident požádal ministry, aby zůstali ve funkcích, dokud nebude vytvořena vláda nová.
Litevští novináři mimo jiné přišli mimo jiné na to, že firma Garnis, v níž je Paluckas spoluvlastníkem, dostala preferenční úvěr 200 000 eur (asi pět milionů Kč) od národní rozvojové banky ILTE v době, kdy už byl Paluckas premiérem. V médiích se pak objevila i kauza společnosti Dankora, vlastněné Paluckasovou švagrovou, která získala 173.000 eur z fondů EU na projekt infrastruktury pro elektromobily a která pak za 145.000 eur koupila bateriové systémy od společnosti Garnis.
Litevská média také v posledních týdnech připomněla Paluckasovu starší kauzu. V roce 2012 byl odsouzen kvůli zneužití pravomoci, když v době působení na radnici ve Vilniusu při výběru firmy na hubení krys ve městě vybral firmu s nejvyšší cenou za tyto služby. Za to byl odsouzen ke dvěma letům vězení a pokutě. Trest vězení byl podmínečně odložen.
čtk, maf