Česko je na přelomu prázdnin bez půdního sucha
Česko je na přelomu prázdnin téměř bez půdního sucha, není na více než 90 procentech území. Na zbytku území odborníci evidují pouze sníženou úroveň půdní vláhy, tedy nejmírnější stupeň sucha. Vyplývá to z aktuálních údajů, které dnes zveřejnili na webu Intersucho. Voda v půdě do jednoho metru je doplněná díky kombinaci nižších červencových teplot průměrnému množství srážek rozložených do většího počtu dnů. Předpověď na dalších deset dnů je příznivá. Vláhy sice bude ubývat, ale nepůjde o dramatický vývoj, uvedli tvůrci projektu.
Pro zemědělce jsou současné deště dvojsečné. Na jedné straně jim zachránily úrodu kukuřice, slunečnice, brambor, dostatek vody je dobrý i pro cukrovou řepu. Na druhé straně větší množství deštivých dnů brání dozrávání obilí a komplikuje sklizeň, protože je třeba čekat na to, až bude možné vjet s technikou do polí. Zároveň se snižuje kvalita zrna a roste možnost napadení houbovými chorobami. Podle předpovědi by však v dalších dnech měly být žně už zase plynulejší.
"V tomto týdnu bude Česko nejdříve pod vlivem průchodu frontálních oblačností, ale ve druhé polovině se začne prosazovat tlaková výše a s ní spjaté i teplejší proudění od jihu. Srážky se budou objevovat v pondělí a také z úterý na středu. Celkově spadne za celý týden většinou kolem deseti milimetrů, lokálně to může být i přes 20, ale budou i lokality zcela bez deště," uvedli odborníci na webu.
čtk, maf