Liberecký kraj koupí hotel a vysílač na Ještědu
Liberecký kraj by měl odkoupit hotel a vysílač Ještěd za 181 milionů korun, České radiokomunikace (ČRa) mají za užívání zhruba třetiny budovy platit takzvanou služebnost, což jsou podle odhadů tři miliony korun ročně, řekl dnes novinářům ředitel Českých Radiokomunikací Miloš Mastník. O odkoupení budovy obě strany vyjednávají déle než rok. Koupi musí schválit krajské zastupitelstvo, které se sejde 26. srpna.
"Dohodli jsme se na tom, co bylo pro Liberecký kraj klíčové a důležité, a to je to, že České radiokomunikace by od příštího roku platily za část nemovitostí, které využívají k vysílání a k dalším službám. Služebnost se bude valorizovat podle inflace a změní se také po provedení rekonstrukce na základě nového znaleckého posudku," doplnil hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kra). Kraj původně počítal s rozložením do splátek, nakonec je ale podle hejtmana schopen zaplatit cenu najednou.
ČRa loni nabídly Ještěd ministerstvu kultury, to ale o cennou budovu zapsanou v indikativním seznamu památek UNESCO zájem nemá. "My jsme měli i několik privátních zájemců, ale pro nás je naprosto klíčové a důležité, aby objekt byl v rukách někoho, kdo se o něj bude zodpovědně starat a máme i pocit, že ten objekt by měl být přístupný široké veřejnosti," doplnil Mastník. Zájemců o Ještěd bylo podle něj víc - ze zahraničí i od tuzemských investorů, přednost ale dostal kraj.
Horský hotel a vysílač Ještěd slouží od roku 1973 a patří k nejoriginálnějším architektonickým dílům v Česku. Architekt Karel Hubáček za projekt získal v roce 1969 prestižní mezinárodní Perretovu cenu. Lidé budovu zvolili českou stavbou 20. století. Budova je od roku 2006 národní kulturní památkou, není ale v dobrém technickém stavu a potřebuje rekonstrukci odhadovanou zhruba na 400 milionů korun. Kraj jedná podle Půty s vládou o možnosti přímé dotace na rekonstrukci.
čtk, tb