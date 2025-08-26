Írán chce dál jednat s evropskými zeměmi o dohodě o jaderném programu
Írán je odhodlaný pokračovat v diplomacii a hledat vzájemně prospěšné řešení otázky svého jaderného programu. Po úterním jednání se zástupci Francie, Německa a Británie v Ženevě to prohlásil náměstek íránského ministra zahraničí Kázem Gharíbabádí, informovala agentura Reuters.
Cílem setkání bylo projednat požadavek Evropanů, aby Írán obnovil přístup inspektorům OSN do svých sporných jaderných zařízení a oživil diplomacii ohledně dohody o svém jaderném programu. Jinak Íránu hrozí opětovné uvalení sankcí, jež byly zrušeny na základě dohody z roku 2015, která je již z velké části nefunkční.
Francie, Německo a Británie jsou spolu s Ruskem a Čínou poslední zbývající signatáři dohody z roku 2015, která zrušila sankce uvalené na Írán kvůli jeho jadernému programu pod podmínkou, že omezí své jaderné aktivity a umožní vstup mezinárodním inspektorům. Spojené státy od této dohody odstoupily za první vlády amerického prezidenta Donalda Trumpa v roce 2018 a obnovily proti Íránu sankce. Írán podmínky smlouvy opakovaně porušoval. čtk, per