0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Zaručíme Ukrajině bezpečnost?
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
včera 19:02

Írán chce dál jednat s evropskými zeměmi o dohodě o jaderném programu

Írán je odhodlaný pokračovat v diplomacii a hledat vzájemně prospěšné řešení otázky svého jaderného programu. Po úterním jednání se zástupci Francie, Německa a Británie v Ženevě to prohlásil náměstek íránského ministra zahraničí Kázem Gharíbabádí, informovala agentura Reuters.

Mohlo by vás zaujmout:

Teheránský režim není dům z karet. Útoky Íránce spojily a podněcují touhu po jaderné zbrani   

Cílem setkání bylo projednat požadavek Evropanů, aby Írán obnovil přístup inspektorům OSN do svých sporných jaderných zařízení a oživil diplomacii ohledně dohody o svém jaderném programu. Jinak Íránu hrozí opětovné uvalení sankcí, jež byly zrušeny na základě dohody z roku 2015, která je již z velké části nefunkční.

Francie, Německo a Británie jsou spolu s Ruskem a Čínou poslední zbývající signatáři dohody z roku 2015, která zrušila sankce uvalené na Írán kvůli jeho jadernému programu pod podmínkou, že omezí své jaderné aktivity a umožní vstup mezinárodním inspektorům. Spojené státy od této dohody odstoupily za první vlády amerického prezidenta Donalda Trumpa v roce 2018 a obnovily proti Íránu sankce. Írán podmínky smlouvy opakovaně porušoval. čtk, per

↓ INZERCE